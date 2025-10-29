Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh viên mang toàn bộ số vàng đi bán vì tin cuộc gọi giả danh cán bộ điều tra

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tin lời kẻ giả danh cán bộ điều tra, một nữ sinh viên ở Hà Nội mở két sắt trong nhà mang toàn bộ số vàng đi bán để chuyển tiền cho các đối tượng.

vang.jpg
Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm vào nữ sinh viên.

Tối 28/10, trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi bán vàng. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, Thiếu tá Quang đã lập tức có mặt và mời cô gái về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, V.A (SN 2006, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị đi học thì nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an.

Người này thông báo V.A có liên quan đến một vụ án rửa tiền và đe dọa rằng nếu tiết lộ cho bất kỳ ai thì sẽ bị bắt giam. Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, thúc giục nữ sinh chuyển tiền để chứng minh trong sạch.

Tin tưởng đó là Công an thật, V.A đã chuyển 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Chiều cùng ngày đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để phục vụ điều tra.

Sau khi được cán bộ Công an giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, V.A đã hiểu ra sự việc. Gia đình V.A đã gửi thư cảm ơn đến Thiếu tá Quang và tập thể Công an phường Yên Hòa đã kịp thời giúp bảo vệ tài sản của gia đình khỏi nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ việc thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 1/7, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, “giải cứu” công dân khỏi các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an cho biết, phụ huynh, sinh viên và người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Thanh Hà
