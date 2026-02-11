Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Gây án trên đường đi tìm đối thủ, 3 đối tượng lĩnh án

Tân Lộc
TPO - Từ việc bị rượt đánh nhưng không bị thương tích, các bị cáo đã chọn cách mang dao đi tìm “đối thủ”, sau đó chém người khác thương tích 29%.

Ngày 10/2, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tấn Dũng (SN 2007) 6 năm 9 tháng tù; Nguyễn Chí Nguyên (SN 2003) và Trần Trí An (SN 2006 – cùng ngụ tỉnh Cà Mau) mỗi người 4 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 8/3/2025, các bị cáo nhậu cùng bạn tại một quán trên địa bàn phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ vào quán nhậu rượt đánh Dũng (không gây thương tích). Sau khi nhóm người trên bỏ đi, các bị cáo đã lấy 1 con dao rồi điều khiển xe máy đi tìm “đối thủ”.

Khi đi đến bờ kè thuộc phường Tân Thành, 3 bị cáo gặp anh Ph.V.M. (SN 2006) và anh L.V.A. (SN 2001) đang dừng xe đứng cạnh lề đường. Nghe đồng bọn xác định “đối tượng”, Dũng đã quay xe lại rồi đi đến vị trí 2 thanh niên trên và hỏi “mày nhìn cái gì”. Lúc này, M. đáp “không có anh ơi, em đang nghe điện thoại”.

Tại đây, Dũng đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu gây thương tích cho M. Anh A. xuống xe bỏ chạy cũng bị Dũng rượt theo chém nhưng không trúng.

Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh M. là 29%.

Tân Lộc
