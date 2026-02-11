Bắt 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo giả danh ngân hàng

TPO - Bước đầu công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Công an bắt tạm giam 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh CA

Các đối tượng gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992, trú tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (SN 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (SN 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (SN 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (SN 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ).

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”, sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng).

Quá trình xác minh, Phòng CSHS xác định số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…) trên các sàn thương mại điện tử như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop…, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Tang vật liên quan vụ án.

Sau thời gian xác minh, ngày 14/1, Phòng CSHS tham mưu Giám đốc CATP Đà Nẵng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, phá án. Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm, trong đó nhóm “tư vấn – gọi điện” đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng;

Nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”;

Nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân TP .Đà Nẵng phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.