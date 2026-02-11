Cựu cán bộ nhận tiền 'bảo kê' cho quán karaoke tổ chức tiệc ma túy

TPO - Bị cáo Nguyễn Hữu Chung (cựu Phó Trưởng Công an xã Đan Phượng, Hà Nội) biết quán Karaoke Q5 có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đồng ý "tạo điều kiện" cho quán tiếp tục hoạt động trái pháp luật.

Chủ quán mua ma túy bán cho khách có nhu cầu sử dụng

Ngày 11/2, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (chủ quán Karaoke Q5, ở xã Đan Phượng, Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt Cường phải chấp hành là 24 năm tù.

Bị cáo Bùi Văn Tùng (SN 2001, trú tại xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) bị tuyên phạt tổng mức án 17 năm tù và nhóm 5 bị cáo còn lại lĩnh từ 4 năm đến 8 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”….

Riêng hai bị cáo Nguyễn Hữu Chung (SN 1983, cựu Phó Trưởng Công an xã Đan Phượng) và Nguyễn Tiến Minh (SN 1993, cựu cán bộ Công an xã Đan Phượng) cùng bị phạt 9 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, đầu 2024, Nguyễn Văn Cường thuê nhà của người thân tại xã Đan Phượng, cải tạo, mở quán Karaoke Q5.

Ban đầu, cơ sở đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke bình thường. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 7/2024, Cường nảy sinh ý định cho khách đến hát và sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Để hoạt động, Cường cải tạo 2 phòng hát thành các phòng cho khách đến sử dụng trái phép chất ma túy, như: lắp đặt hệ thống loa công suất lớn, trang bị hệ thống đèn laser nhiều màu, có bàn ghế sofa rộng để khách nằm...

Cùng với đó, Cường chuẩn bị sẵn ma túy, cất tại ban thờ thần tài ở tầng 1 quán, thuận tiện cho việc lấy ra bán cho khách.

Ngày 20/3/2025, Cường thuê Bùi Văn Tùng làm nhân viên quản lý quán với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Tùng là chạy bàn, dọn dẹp phòng hát, đón khách, dẫn khách lên các phòng hát, chuẩn bị dụng cụ cho khách sử dụng trái phép chất ma túy và thanh toán khi khách ra về.

Cường dặn Tùng ma tuý Cường để sẵn ở ban thờ thần tài, khi khách đến hát có nhu cầu sử dụng, nếu Cường không ở quán thì Tùng lấy ma túy bán cho khách, giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/chỉ ketamine; 300 nghìn đồng/viên thuốc lắc; giá tiền phòng hát và sử dụng ma tuý từ 3 - 3,5 triệu đồng/ca (5 giờ), tuỳ khách lạ hay quen.

Rạng sáng 28/6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra quán Karaoke Q5, phát hiện tại phòng VIP2, có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Phan Đình Trường, Bùi Thị Mai Phương, Hoàng Văn Chiến, Quàng Phương Ly, Nguyễn Đình Phú và Hà Thị Hương. Lực lượng cũng thu một số tang vật là chất bột ma túy.

Trong hôm đó, Nguyễn Văn Thắng tự nguyện giao nộp thêm 1 túi da màu đen bên trong có 3 khẩu súng, đạn và một số ma túy.

Nguyễn Văn Thắng khai nhận, khi biết quán Karaoke Q5 bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ, Cường đã gọi điện cho Thắng nhờ đến nhà riêng mang toàn bộ số súng, đạn và ma túy đem đi cất giấu.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường khai nhận đã mua ma túy từ các đối tượng lạ trên mạng xã hội, sau đó chia nhỏ, đóng gói để bán và phục vụ việc tổ chức sử dụng ma túy tại quán.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu phó trưởng công an xã nhận tiền "bảo kê"

Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra C04 khởi tố Nguyễn Hữu Chung (cựu Phó Trưởng Công an xã Đan Phượng) và Nguyễn Tiến Minh (cựu cán bộ Công an xã Đan Phượng) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Chung được giao nhiệm vụ rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Mặc dù phát hiện quán Karaoke Q5 có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đã báo cáo đề xuất đấu tranh, nhưng sau đó Chung tự ý thỏa thuận với chủ quán Nguyễn Văn Cường, đồng ý tạo điều kiện cho quán tiếp tục hoạt động trái pháp luật mà không báo cáo cấp trên.

Để che giấu vi phạm, Chung chỉ đạo lập và bổ sung hồ sơ kiểm tra khống, các biên bản được lập trái quy định, không đúng thời gian, địa điểm, thành phần, nhằm hợp thức hóa hoạt động của quán Karaoke Q5, tránh sự phát hiện, xử lý của cấp trên.

Đổi lại, Chung nhận 5 triệu đồng từ chủ quán Karaoke Q5 thông qua nhân viên quán. Do không có mặt tại trụ sở, Chung đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Minh, cán bộ trực tại Công an xã, nhận và cất giữ hộ số tiền này.

Nguyễn Tiến Minh, dù biết rõ việc Chung đã cho phép quán Karaoke Q5 hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vẫn đồng ý nhận phong bì tiền, cất giữ tại bàn làm việc và sau đó chuyển lại cho Chung theo chỉ đạo.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Hữu Chung được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu; là người được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn, đấu tranh, phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Đan Phượng. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 5 triệu đồng để tạo điều kiện cho quán hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Tiến Minh được xác định giữ vai trò giúp sức cho Chung nhận số tiền 5 triệu đồng.