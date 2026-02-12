Lập công ty ‘ma’, lừa bán phân bón giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Lê Nhật Anh rao bán phân bón giá rẻ trên mạng xã hội, dàn dựng tin nhắn giả để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Nhật Anh (30 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Nhật Anh làm nghề kinh doanh phân bón nông nghiệp. Khoảng tháng 8/2023, do làm ăn thua lỗ, Anh nảy sinh ý định lừa đảo các đại lý để lấy tiền trả nợ. “Con mồi” mà người đàn ông này hướng tới là những bạn hàng cũ đã có quan hệ mua bán trước đây.

Bị cáo Lê Nhật Anh tại tòa.

Để tạo lòng tin, Anh đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn hàng giá rẻ, hàng đang tập kết tại cảng. Anh lập tài khoản Zalo, đổi tên thành các công ty cung cấp phân bón, sau đó tự tạo các đoạn tin nhắn trao đổi mua bán.

Anh yêu cầu khách muốn mua với giá thấp hơn thị trường phải chuyển tiền trước 100%, đồng thời đưa ra lý do nếu chuyển chậm giá sẽ tăng để thúc ép thanh toán. Tin tưởng, nhiều đại lý đã chuyển tiền nhưng không nhận được hàng. Khi yêu cầu hoàn tiền không được, các bị hại đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Nhật Anh đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 3 bị hại tại Nghệ An và Hưng Yên.

Tại phiên tòa, bị cáo Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Nhật Anh 14 năm tù, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.