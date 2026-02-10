Triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán vé xe Tết liên tỉnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết, một nhóm đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo các hãng xe lớn để bán vé liên tỉnh, lừa hàng trăm nạn nhân và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Ngày 10/2, Công an xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an TP Hà Nội triệt phá một ổ nhóm giả mạo các hãng xe lớn để lừa bán vé Tết qua mạng.

ve-xe-ve-tet-1977-6553.png
Hình ảnh được các đối tượng quảng cáo tinh vi. Ảnh: CACC.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả danh các nhà xe uy tín như: “Nhà xe Văn Minh”, “Nhà xe Việt Hưng”, “Nhà xe Hải Định”,… liên tục đăng tải quảng cáo bán vé liên tỉnh cao điểm dịp Tết.

Các trang này giới thiệu dịch vụ xe giường nằm cao cấp, limousine, trung chuyển miễn phí trên các tuyến từ TPHCM, Đồng Nai, Khánh Hòa đi các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc. Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng đăng tải lịch trình dày và giá cả cạnh tranh để tạo vỏ bọc, thu hút khách hàng. Khi hành khách liên hệ đặt vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc giữ chỗ rồi lập tức cắt đứt liên lạc.

Từ trình báo của 2 bị hại trên địa bàn, Công an xã Quảng Khê phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét, xác định nhóm đối tượng gồm Trần Ngọc Hoàn (25 tuổi), Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên), đang thuê nhà tại Hà Nội để hoạt động.

ve-xe-ve-tet-5835-2977.jpg
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Nhóm này sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác cùng tài liệu liên quan. Hiện Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an xã Quảng Khê khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin nhà xe; nên mua vé trực tiếp tại bến xe hoặc qua website, ứng dụng chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Thái Lâm
