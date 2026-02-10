Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả quy mô lớn

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh trong thời gian dài. Lực lượng chức năng đã thu giữ 137 máy biến áp giả, trị giá tương đương hàng thật hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ (SN 1990, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (SN 1979, trú phường An Bình, TP. Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (SN 1978, trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả" và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Hoàng Dũ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, kéo dài nhiều năm.

Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng, sau đó phục chế, sơn sửa vỏ, quấn lại dây đồng; đồng thời làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Tiền

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây trên.

Ngày 29/1, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP. Cần Thơ đi tiêu thụ tại An Giang. Khám xét các kho, xưởng và địa điểm mua bán, tiêu thụ, Công an thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, với tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện trường nơi lực lượng Công an phát hiện các tang vật liên quan vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện quốc gia.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.