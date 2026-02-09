Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng

TPO - 9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Các bị can trong vụ án.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Các bị can bị khởi tố gồm: Hà Thị Thương (SN 1981, trú tại xã Phù Đổng); Trần Thị Phương Loan (SN 1986); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987); Nguyễn Thành Nam (SN 1976, cùng trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, trú tại xã xã Nga Sơn); Mai Long (SN 1980, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 318 tỷ đồng, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024.

Các bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366...

Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Nhiều vật chứng liên quan bị thu

Đối tượng chủ mưu trong vụ án bố trí, phân công vai trò cụ thể cho Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái , Mai Long và Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân “bình phong”, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân; Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành và các công ty “bình phong”.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Viện KSND TP Hà Nội xác định hành vi phạm tội trong chuyên án có tính chất phức tạp, liên hoàn, ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đầy đủ bản chất các hành vi, cá thể hóa trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm việc xử lý vụ án toàn diện, triệt để, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, gắn với yêu cầu thu hồi tài sản cho Nhà nước và tổ chức tín dụng, bị hại.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, liên hoàn, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, liên quan đến TP Hà Nội; Thanh Hóa; TP Huế và TP Hồ Chí Minh… gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, được chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hệ thống trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều pháp nhân và cá nhân ở nhiều địa phương khác nhau.