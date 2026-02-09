Nhóm đối tượng rượt chém nhau trên đường rồi trèo lên tầng 3 cố thủ khi bị vây bắt

TPO - Sau khi rượt đuổi, chém nhau gây náo loạn trên đường, các đối tượng đã bỏ chạy lên tầng 3 trụ sở bưu điện xã Con Cuông (Nghệ An) để cố thủ khi bị công an truy bắt.

Công an vây bắt, vận động các đối tượng cố thủ trên tầng 3 bưu điện xã Con Cuông xuống đầu thú.

Ngày 9/2, lãnh đạo Công an xã Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xã để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo điều tra bước đầu xác định, trước đó vào tối 27/1, Hoàng Thế A. (trú xã Đô Lương) rủ thêm 4 người bạn lên xã Con Cuông để tìm đánh một số người ở xã Con Cuông. Khi đi, nhóm của Hoàng Thế A. cầm theo nhiều kiếm, dùng khẩu trang che biển số, dùng mũ trùm đầu bịt kín mặt để tránh bị phát hiện.

Các đối tượng bị bắt trong đêm.

Dọc đường đi, các đối tượng dùng kiếm kéo rê xuống mặt đường để thị uy lực lượng. Khi gặp nhóm thanh niên khác trên đường các đối tượng dùng tín hiệu đèn xi nhan để ra hiệu "xi nhan phải thì nhập hội, xi nhan trái thì tách hội".

Lên đến xã Con Cuông, nhóm của Hoàng Thế A. gặp nhóm 5 người của Nguyễn Thanh T. (trú xã Con Cuông). Tại đây, cả 2 nhóm rượt đuổi chém nhau trên đường.

Tang vật công an thu giữ được gồm nhiều kiếm.

Quá trình đuổi đánh nhau, các đối tượng rú ga, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang trên đường và dùng kiếm chém khiến một đối tượng bị đa chấn thương.

Sau khi gây án, các đối tượng rồ ga bỏ chạy. Thời điểm này, Công an xã Con Cuông đang tuần tra trên đường phát hiện sự việc nên đã lập tức vây bắt.

Bị truy đuổi, các đối tượng bỏ chạy lên tầng 3 trụ sở Bưu điện Con Cuông để cố thủ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ thành công các đối tượng và vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an xã Con Cuông điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.