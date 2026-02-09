Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đang ngồi uống nước, nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong

Tiền Lê
TPO - Một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy lao tới rồi dùng tay đấm, đá nhiều cái vào người em H. khiến nạn nhân bị xuất huyết não nặng, sau đó tử vong.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an phường Pleiku điều tra, làm rõ việc em N.Q.H (học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku) bị đánh, tử vong tại bệnh viện.

Nhóm đối tượng lao vào đánh em H.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/2, em H. đang ngồi uống nước cùng hai người bạn (1 nam và 1 nữ) trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku. Lúc này, một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tới, dừng lại, lao tới rồi dùng tay đấm, đá nhiều cái vào người em H. Người bạn đang ngồi cùng em H. cũng bị nhóm thanh thiếu niên vây đánh tới tấp.

Sau khi bị đánh, em H. bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu đến bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định em H. bị xuất huyết não nặng, tiên lượng xấu. Đến khoảng 21h ngày 8/2, em H. tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Qua đó xác định, có hai thiếu niên đang là học sinh tại Trường THCS Trưng Vương và Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), một thiếu niên trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã tham gia đánh em H.

Các đối tượng bước đầu khai nhận việc đánh hội đồng em H. là do ghen tuông.

Tiền Lê
