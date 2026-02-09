Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

‘Nữ quái’ Hải Phòng vờ vay tiền nhập hàng, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn
TPO - Phạm Ngân Trang (28 tuổi, ở xã Kẻ Sặt) sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả là bạn làm ăn, vay hàng chục tỷ đồng của chị V.T.L rồi chiếm đoạt hơn 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngân Trang (SN 1998, trú tại xã Kẻ Sặt) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trong nửa năm (từ 22/1/2025-30/6/2025), Phạm Ngân Trang đã sử dụng 4 tài khoản Facebook có tên “Hoàng Lê Thu”, “Bảo Hân”, “Bích Trâm Nguyễn” và “Hương Giang” nhắn tin cho chị V.T.L.

Quá trình trò chuyện, Trang giả mạo là người quen biết, là bạn làm ăn, có nhu cầu vay tiền để nhập hàng và hứa trả lợi nhuận cao. Tin tưởng lời hứa, chị V.T.L đã nhiều lần chuyển tiền cho các tài khoản trên với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định, sau khi vay được tiền, Trang sử dụng vào mục đích tiêu xài và trả nợ cá nhân. Từ ngày 29/6-20/9/2025, Trang trả lại cho bị hại hơn 4,9 tỷ đồng và một thửa đất tại khu dân cư mới ven quốc lộ 38, giá trị 4,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 20,4 tỷ đồng, Trang chiếm đoạt của chị V.T.L.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Hoàn
