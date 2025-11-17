Điều tra 2 'nữ quái' Hải Phòng lừa bán thuốc đông y giả

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Yến (44 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (42 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi lừa bán thuốc đông y giả là hạt ngọc dương, chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Yến (SN 1981, trú phường Ngô Quyền) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, ở phường Hồng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trưa 15/11, Công an phường Ngô Quyền bắt quả tang hai đối tượng đang rao bán hạt “ngọc dương” cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng quảng cáo hạt “ngọc dương” là thuốc đông y, có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy. Giá của thuốc đông y mà các đối tượng quảng cáo khoảng 6 triệu đồng/1kg. Tuy nhiên, thực tế hạt này không có tác dụng chữa bệnh.

6a4f791e-2765-4716-b099-26849e2e4811.jpg
02f402c1-b61d-4100-995f-d0f008b42993.jpg
6167910f-e5b0-4e4a-80f3-bc7d3c424ba4.jpg
Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.

Bước đầu, cảnh sát xác định, các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc đông y chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố. Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là 2,5kg hạt “ngọc dương”.

Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8, hai đối tượng đã lừa bán hạt “ngọc dương”, chiếm đoạt khoảng 12 triệu đồng của người dân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #thuốc đông y giả

