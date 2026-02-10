Khách để quên túi xách chứa nhiều tiền và vàng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

TPO - Phát hiện bên trong túi xách do khách để quên có 80 triệu đồng tiền mặt cùng vàng và giấy tờ tùy thân, một người đàn ông ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã mang toàn bộ tài sản đến trình báo Công an.

Ngày 10/2, theo Công an xã Lương Tài, trong quá trình sinh hoạt tại gia đình, anh Dương Văn Bình (SN 1987, trú thôn Đông Hương, xã Lương Tài) phát hiện một túi xách do người mua hàng để quên. Gia đình anh đã chờ đợi khá lâu nhưng không có ai đến hỏi, nhận lại.

Sau đó, gia đình kiểm tra bên trong túi xách và phát hiện nhiều tài sản có giá trị, gồm 80 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn vàng, ba lắc tay cùng thẻ Căn cước công dân mang tên H. T. D. (SN 1990, trú tại Thành phố Hải Phòng).

Công an xã Lương Tài phối hợp với anh Bình trả lại tài sản và giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi. Ảnh: Công an xã Lương Tài.

Ngay sau đó, gia đình anh Bình đã chủ động đến Công an xã Lương Tài trình báo, đề nghị lực lượng chức năng xác minh, liên hệ để trao trả lại tài sản cho người bị đánh mất theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Lương Tài đã lập biên bản, xác minh thông tin người mất tài sản và phối hợp với các địa phương liên quan để sớm tìm chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản nói trên. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Lương Tài cho biết, lực lượng công an đã tìm thấy và trao trả tài sản cùng giấy tờ cho người đánh rơi.