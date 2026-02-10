Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Một người đàn ông được người dân phát hiện tử vong trong phòng nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Hải.

z7519687056604-16ff054ff2d87625243b2a8356401444.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/2, người dân phát hiện ông P.V.T. (SN 1976) nằm bất động trong phòng của một nhà nghỉ tại xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hải nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm. Được biết, trước đó, ông T. đến thuê phòng và lưu trú một mình.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Thái Lâm
