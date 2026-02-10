Công an Khánh Hòa bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 3 năm lẩn trốn

TPO - Sau gần 3 năm lẩn trốn, Trần Thanh Tâm (29 tuổi, ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Tổ chức đánh bạc” liên quan hoạt động cá độ bóng đá dịp World Cup 2022 đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại TP.HCM.

Ngày 10/2, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Thanh Tâm (29 tuổi, trú thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Lâm), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Tổ chức đánh bạc” sau gần 3 năm lẩn trốn.

Công an dẫn giải đối tượng Trần Thanh Tâm về Khánh Hòa. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar (từ ngày 20/11 đến 18/12/2022), do biết một số người có nhu cầu cá độ bóng đá, Tâm đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ ăn thua bằng tiền qua các trận đấu.

Tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lâm (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tâm về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau buổi làm việc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lâm ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tâm. Đến ngày 8/2/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại TP.HCM và tiến hành bắt giữ, dẫn giải về Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.