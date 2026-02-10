Kẻ dùng súng bắn chết 3 người trong gia đình bị tuyên tử hình

TPO - Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình ở tỉnh Đồng Nai gây rúng động dư luận cả nước bị tuyên án tử hình.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình tại Đồng Nai.

Bị cáo Tùng bị xét xử về 4 tội: "Giết người"; "Cướp tài sản"; "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Hủy hoại tài sản".

Cùng bị xét xử còn có các bị cáo Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy (36 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng với các mức án: Tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản", 4 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 1 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt của bị cáo Lê Sỹ Tùng là tử hình.

Đối với bị can Lưu Minh Tiến bị tuyên mức án 3 năm tù về tội: "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt 2 năm 6 tháng về tội: "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Phạm Quang Huy 1 năm tù về tội: "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Về trách nhiệm dân sự, bị can Lê Sỹ Tùng phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, tối 2/10/2025, Tùng thấy ông Đ.D.T và cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn trước hiên nhà ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Tùng đứng cách ông T. và cháu T. khoảng 35 m và nổ súng khiến cả 2 tử vong sau đó.

Tùng tiếp tục bắn 2 phát vào camera của căn nhà rồi vào phòng ngủ thứ 2 - nơi để két sắt và lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt. Khi đang cắt két sắt được khoảng 5 phút, Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng tiếp tục quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều 5/10, Tùng bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến, Việt và Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng Ruger và súng nén khí PCP.