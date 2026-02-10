Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải quyết mâu thuẫn trên đường bằng hung khí, cả 4 đối tượng bị khởi tố

Hương Chi

TPO - Do mâu thuẫn, các đối tượng mang hung khí, hỗn chiến trên đường khiến phương tiện tham gia giao thông phải quay đầu. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) tiến hành khởi tố, bắt giam đối tượng liên quan.

Ngày 10/2, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Lộc (SN 2002, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngoài ra, 3 đối tượng liên quan đến vụ việc cũng bị khởi tố gồm Đỗ Văn Duy, Trương Văn Linh, Trương Văn Phong.

loc.jpg
Đối tượng Lê Quang Lộc tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó các đối tượng Đỗ Văn Duy, Trương Văn Linh, Trương Văn Phong xảy ra mâu thuẫn với Lê Quang Lộc.

Trước đó, rạng sáng 7/11/2025, tại khu vực trước gara ô tô Thắng Hà, đường ĐH.503 (ấp Đồng Sen – Tam Lập, xã Phú Giáo, TPHCM), hai bên đã mang theo hung khí, tụ tập đánh nhau giữa đường gây cản trở giao thông, làm nhiều phương tiện phải quay đầu.

Sau khi xô xát, Lê Quang Lộc tiếp tục dùng đá và tuýp sắt đập phá xe mô tô BKS 61AA-205.11 của Đỗ Văn Duy. Không dừng lại ở đó, Lộc còn la hét lớn tiếng thời gian dài, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.

bd-1.jpg
Công an xã Phú Giáo thi hành quyết định khởi tố bị can trong vụ hỗn chiến trên đường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, nên tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi
