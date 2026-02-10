Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đã xác định được đối tượng cầm đầu, trực tiếp đánh nam sinh lớp 9 tử vong ở Gia Lai

Tiền Lê
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan và xác định được đối tượng cầm đầu, trực tiếp đánh nam học sinh lớp 9 tử vong.

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.H.M.L.; T.T.N. (cùng sinh năm 2011, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) và L.Q.V. (sinh năm 2009, trú phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 2h30 ngày 7/2, tại cửa hàng tiện lợi số 135 đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), L. đã rủ N., V. cùng một số đối tượng khác đi tìm đánh nhóm thiếu niên đang ngồi cùng bạn gái của L., trong đó có em N.Q.H. (sinh năm 2011, trú phường Pleiku).

tien-phong.jpg
Em H. bị đánh chấn thương nặng và tử vong.

​Tại đây, L. trực tiếp dùng tay đấm, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt em H.N.M.V. (sinh năm 2011, trú phường Pleiku). Khi em V. bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi, nhóm đối tượng tiếp tục quay sang tấn công em H.

​L. và N. dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người H., còn V. tham gia lôi kéo, tạo điều kiện để các đối tượng khác tiếp tục hành hung nạn nhân. Hậu quả, em H. bị chấn thương sọ não nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối 8/2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

​Sau khi gây án, sáng 7/2, L. và N. đã đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đến sáng 8/2, V. cũng đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, L. là đối tượng khởi xướng, cầm đầu và trực tiếp hành hung nạn nhân, còn N. và V. là đồng phạm, cùng tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu, trong đó L. và V. đang là học sinh.

​Vì thế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra. Đối với các đối tượng liên quan khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiền Lê
#Công an tỉnh Gia Lai #bạo lực học đường #mâu thuẫn #thiếu niên #gây án #tử vong #công an #đánh nhau #học sinh #khởi tố

