Pháp luật

Google News

Khởi tố kẻ tung ảnh nhạy cảm của phụ nữ lên mạng xã hội để bôi nhọ

Huỳnh Thủy
TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk bị khởi tố vì đăng tải, chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của một phụ nữ lên mạng xã hội nhằm xúc phạm, bôi nhọ.

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.V.L. (trú xã Ea Drông, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26/11/2025, đối tượng L.V.L. đã đăng tải công khai lên mạng xã hội facebook hình ảnh nhạy cảm của chị H.T.T. với mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đối tượng L.V.L. bị khởi tố để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Không dừng lại ở đó, đối tượng L. còn tiếp tục chia sẻ lại bài viết này trên trang cá nhân. Sự việc khiến chị T. và gia đình rơi vào tình trạng xấu hổ, mặc cảm, cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can L.V.L. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
