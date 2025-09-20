Khởi tố đối tượng giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

TPO - Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an xã Vạn An phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch

Trước đó, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành UBND xã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Mai tổ chức giết mổ lợn ngay tại nhà, không đúng quy định, không đảm bảo quy trình vệ sinh và bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

Lực lượng chức năng thu giữ 286 kg thịt lợn thành phẩm đã giết mổ, chưa qua kiểm dịch, không có dấu kiểm soát giết mổ, có biểu hiện nhiễm bệnh. Khám xét nơi ở, tiếp tục phát hiện thêm 98,5 kg thịt lợn tương tự. Mẫu vật được giám định cho kết quả số lợn này nhiễm dịch tả lợn châu Phi - loại động vật đáng ra phải tiêu hủy theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mai thừa nhận toàn bộ hành vi giết mổ, chế biến và bán thịt lợn bệnh ra thị trường.

