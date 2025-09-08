Việt Nam xuất khẩu 340.000 liều vắc xin dịch tả lợn châu Phi sang Philippines

TPO - Tối 8/9, lô vắc xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE thứ hai với 340.000 liều đã chính thức được Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chuyển cho Philippines. Điều này khẳng định uy tín của ngành thú y Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra triển vọng thương mại lớn hơn trong tương lai.

Kể từ khi được Bộ Nông nghiệp Philippines cấp phép lưu hành có kiểm soát với vắc xin dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam vào tháng 7/2024, đây là lần thứ hai Philippines tiếp tục nhập khẩu vắc-xin dịch tả lợn châu Phi từ Việt Nam. Cả 2 lô hàng đều do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất.

Theo đơn vị sản xuất vắc xin, sau khi mua lô hàng đầu tiên với 160.000 liều, Philippines đã đưa ra nhiều phản hồi tích cực sau 1 năm sử dụng. Việc Philippines tiếp tục đặt hàng với số lượng lớn cho thấy sự tin tưởng vào hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm.

Lô xuất khẩu lần này có ý nghĩa quan trọng khi không chỉ khẳng định uy tín của vắc-xin do Việt Nam sản xuất, mà còn mở ra cơ hội để AVAC từng bước tiếp cận các thị trường quốc tế khác. Tuy nhiên, quá trình đưa sản phẩm ra thế giới không tránh khỏi thách thức.

Thách thức lớn nhất trong việc xuất khẩu vắc xin ra thị trường quốc tế là xây dựng niềm tin. Vắc xin dịch tả lợn châu Phi là loại vắc xin sống nhược độc đầu tiên trên thế giới, do một quốc gia đang phát triển sản xuất. Nhiều nước còn dè dặt vì lo ngại rủi ro về tái độc lực, biến chủng hoặc tác động dịch tễ. Chính vì vậy, cần thêm dữ liệu và thời gian để chứng minh hiệu quả.

Hiện Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đang phối hợp với Việt Nam để thu thập dữ liệu, đánh giá và tổng kết kinh nghiệm.

Ở trong nước, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thú y cùng hệ thống quản lý, AVAC đã đưa ra thị trường hơn 4 triệu liều vắc xin, trong đó gần 1 triệu liều được tiêm dưới sự giám sát chặt chẽ. Các kết quả đều cho thấy an toàn và hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đã sử dụng liên tục trong hơn 3 năm qua, ghi nhận phản hồi tích cực.

Theo GS, TS Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam, việc tiếp tục chinh phục thị trường Philippines khẳng định uy tín của ngành thú y Việt Nam nói chung, đặc biệt là nỗ lực của các doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc.

"Vắc xin được xuất khẩu khẳng định Việt Nam có khả năng đóng góp giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi không chỉ trong nước mà còn cho khu vực. Qua đó tạo động lực để các doanh nghiệp ngành thú y mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường từ đó nâng cao thương hiệu vắc xin trong ngành thú y Việt Nam, mở ra cơ hội về giá trị khoa học, công nghệ; giá trị kinh tế - xã hội và giá trị về hợp tác quốc tế", bà Hương khẳng định.

Bộ Nông nghiệp - Cục Công nghiệp chăn nuôi Philippines (DA-BAI) - cho biết, kết quả ban đầu cho thấy vắc xin AVAC ASF LIVE đạt hiệu lực 92,78% trong việc tạo kháng thể chống lại dịch tả lợn châu Phi.

Ông Juancho Robles - Tổng Giám đốc Công ty KPP Power Comoditis, đơn vị trực tiếp nhập khẩu vắc-xin AVAC ASF LIVE dưới sự giám sát của Chính phủ - cho biết, theo Bộ Nông nghiệp - Cục Công nghiệp chăn nuôi Philippines (DA-BAI), kết quả sử dụng ban đầu ngoài thực địa cho thấy vắc xin AVAC ASF LIVE đạt hiệu lực 92,78% trong việc tạo kháng thể chống lại dịch tả lợn châu Phi. Báo cáo thực tế cũng khẳng định đàn lợn đã tiêm phòng nhìn chung khỏe mạnh và giảm rõ rệt nguy cơ bùng phát dịch.

Ông Juancho Robles cho biết thêm, lô vắc-xin nhập khẩu thứ hai tiếp tục được DA-BAI phân bổ và điều phối, ưu tiên cho các chương trình tiêm chủng do Chính phủ triển khai nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm tổn thất kinh tế. Vắc xin sẽ được phân phối đến những trang trại tình nguyện tham gia và nộp đơn đăng ký chính thức trong chương trình của Bộ Nông nghiệp.

Dự kiến trong ngày 9/9, lô vắc xin 340.000 liều sẽ có mặt tại Philippines, được các cơ quan chuyên môn tiếp nhận và đưa vào sử dụng.