Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Việt Nam xuất khẩu 340.000 liều vắc xin dịch tả lợn châu Phi sang Philippines

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/9, lô vắc xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE thứ hai với 340.000 liều đã chính thức được Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chuyển cho Philippines. Điều này khẳng định uy tín của ngành thú y Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra triển vọng thương mại lớn hơn trong tương lai.

Kể từ khi được Bộ Nông nghiệp Philippines cấp phép lưu hành có kiểm soát với vắc xin dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam vào tháng 7/2024, đây là lần thứ hai Philippines tiếp tục nhập khẩu vắc-xin dịch tả lợn châu Phi từ Việt Nam. Cả 2 lô hàng đều do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất.

Theo đơn vị sản xuất vắc xin, sau khi mua lô hàng đầu tiên với 160.000 liều, Philippines đã đưa ra nhiều phản hồi tích cực sau 1 năm sử dụng. Việc Philippines tiếp tục đặt hàng với số lượng lớn cho thấy sự tin tưởng vào hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm.

Lô xuất khẩu lần này có ý nghĩa quan trọng khi không chỉ khẳng định uy tín của vắc-xin do Việt Nam sản xuất, mà còn mở ra cơ hội để AVAC từng bước tiếp cận các thị trường quốc tế khác. Tuy nhiên, quá trình đưa sản phẩm ra thế giới không tránh khỏi thách thức.

Thách thức lớn nhất trong việc xuất khẩu vắc xin ra thị trường quốc tế là xây dựng niềm tin. Vắc xin dịch tả lợn châu Phi là loại vắc xin sống nhược độc đầu tiên trên thế giới, do một quốc gia đang phát triển sản xuất. Nhiều nước còn dè dặt vì lo ngại rủi ro về tái độc lực, biến chủng hoặc tác động dịch tễ. Chính vì vậy, cần thêm dữ liệu và thời gian để chứng minh hiệu quả.

Hiện Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đang phối hợp với Việt Nam để thu thập dữ liệu, đánh giá và tổng kết kinh nghiệm.

Ở trong nước, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thú y cùng hệ thống quản lý, AVAC đã đưa ra thị trường hơn 4 triệu liều vắc xin, trong đó gần 1 triệu liều được tiêm dưới sự giám sát chặt chẽ. Các kết quả đều cho thấy an toàn và hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đã sử dụng liên tục trong hơn 3 năm qua, ghi nhận phản hồi tích cực.

Theo GS, TS Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam, việc tiếp tục chinh phục thị trường Philippines khẳng định uy tín của ngành thú y Việt Nam nói chung, đặc biệt là nỗ lực của các doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc.

"Vắc xin được xuất khẩu khẳng định Việt Nam có khả năng đóng góp giải pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi không chỉ trong nước mà còn cho khu vực. Qua đó tạo động lực để các doanh nghiệp ngành thú y mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường từ đó nâng cao thương hiệu vắc xin trong ngành thú y Việt Nam, mở ra cơ hội về giá trị khoa học, công nghệ; giá trị kinh tế - xã hội và giá trị về hợp tác quốc tế", bà Hương khẳng định.

a8fcc067d4815fdf0690.jpg
Bộ Nông nghiệp - Cục Công nghiệp chăn nuôi Philippines (DA-BAI) - cho biết, kết quả ban đầu cho thấy vắc xin AVAC ASF LIVE đạt hiệu lực 92,78% trong việc tạo kháng thể chống lại dịch tả lợn châu Phi.

Ông Juancho Robles - Tổng Giám đốc Công ty KPP Power Comoditis, đơn vị trực tiếp nhập khẩu vắc-xin AVAC ASF LIVE dưới sự giám sát của Chính phủ - cho biết, theo Bộ Nông nghiệp - Cục Công nghiệp chăn nuôi Philippines (DA-BAI), kết quả sử dụng ban đầu ngoài thực địa cho thấy vắc xin AVAC ASF LIVE đạt hiệu lực 92,78% trong việc tạo kháng thể chống lại dịch tả lợn châu Phi. Báo cáo thực tế cũng khẳng định đàn lợn đã tiêm phòng nhìn chung khỏe mạnh và giảm rõ rệt nguy cơ bùng phát dịch.

Ông Juancho Robles cho biết thêm, lô vắc-xin nhập khẩu thứ hai tiếp tục được DA-BAI phân bổ và điều phối, ưu tiên cho các chương trình tiêm chủng do Chính phủ triển khai nhằm bảo vệ đàn lợn, giảm tổn thất kinh tế. Vắc xin sẽ được phân phối đến những trang trại tình nguyện tham gia và nộp đơn đăng ký chính thức trong chương trình của Bộ Nông nghiệp.

Dự kiến trong ngày 9/9, lô vắc xin 340.000 liều sẽ có mặt tại Philippines, được các cơ quan chuyên môn tiếp nhận và đưa vào sử dụng.

Thanh Huyền
#vắc-xin dịch tả lợn châu Phi #xuất khẩu vắc-xin Việt Nam #đàn lợn khỏe mạnh #hiệu quả vắc-xin ASF #thị trường quốc tế ngành thú y #bảo vệ đàn lợn Philippines #dịch tả lợn châu Phi Việt Nam #hợp tác quốc tế ngành thú y #an toàn và hiệu quả vắc-xin #phòng chống dịch bệnh gia súc

Xem thêm

Cùng chuyên mục