Bắc Ninh tiêu hủy gần 11 tấn pháo hoa nổ

Nguyễn Thắng
TPO - Gần 11 tấn pháo hoa nổ – tang vật của vụ án “Buôn bán hàng cấm” đã được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án. Tang vật gồm 615 thùng bìa carton màu đỏ, in hình quả táo và chữ Trung Quốc; bên trong mỗi thùng chứa 12 khối hộp, loại 36 ống hình trụ. Tổng khối lượng pháo hoa nổ lên tới gần 11 tấn.

Trước đó, TAND khu vực 2 - Bắc Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” xảy ra ngày 17 và 18/12/2024 tại thôn Bình Minh, xã Minh Đức, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1974) cùng đồng phạm.

Công an và Quân đội tỉnh Bắc Ninh tiêu hủy gần 11 tấn pháo hoa nổ.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số pháo hoa nổ bị thu giữ trong vụ án đã được tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước làm mất tính năng, tác dụng, sau đó đào hố chôn lấp tại khu vực theo đúng quy trình kỹ thuật. Quá trình tiêu hủy có sự giám sát, chứng kiến của các cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng
