Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tết sớm với những người trên hành trình tìm lại sự đoàn viên

Thu Hiền

TPO - Bữa cơm tất niên ở trại giam Công an tỉnh Nghệ An là món quà Tết đặc biệt, gieo vào lòng những người lầm lỗi khát khao về sự đoàn viên.

tp-8.jpg
Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên﻿ dành cho 108 phạm nhân đang chấp hành án. Mâm cơm có bánh chưng, gà luộc, thịt hộp, dưa hành… – những món ăn quen thuộc ngày Tết, cũng là món quà tinh thần để động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm trở về sum vầy bên gia đình.
tp-2.jpg
Thượng tá Chu Quang Thành, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bữa cơm tất niên được duy trì nhiều năm như một hoạt động thường niên của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Thượng tá Thành gửi lời chúc Tết và động viên các phạm nhân tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, tích cực lao động, cải tạo﻿ để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.
tp-11-2.jpg
tp-10-1430.jpg
Trong không khí ấm cúng, những người từng lầm lỗi ngồi lại bên nhau, vừa ăn, vừa chia sẻ câu chuyện về gia đình, người thân. Ở nơi đặc biệt này, ai cũng cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do, của những bữa cơm sum họp mà trước đây có thể đã vô tình bỏ lỡ. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trở thành động lực để họ quyết tâm cải tạo tốt hơn.
tp-6-1395.jpg
Bữa cơm "đặc biệt" tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An.
tp-9-419.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do phạm nhân đăng ký biểu diễn. Trong ảnh, phạm nhân L.V.G thể hiện ca khúc “Xuân tha hương” khiến nhiều người xúc động.
tp-14.jpg
Những bài hát về mẹ, về gia đình khiến không ít phạm nhân nữ rưng rưng nước mắt.
tp-5-3829.jpg
Phạm nhân L.V.T (SN 2000, trú tại Nghệ An) cho biết, đây là năm thứ ba anh đón Tết trong trại giam. Với bản án 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, T. phải xa gia đình trong thời gian dài. “Tết đến tôi buồn lắm. Những ngày này đáng ra tôi đang cùng bố mẹ gói bánh chưng, sắm sửa đón năm mới. Vào đây rồi mới thấm cái giá mình phải trả. Nhờ các cán bộ tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng, tôi cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà và có thêm động lực để cải tạo tốt”, T. chia sẻ.
tp-3-5595.jpg
tp-4.jpg
Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Công an tỉnh, Trại Tạm giam tổ chức tặng quà, động viên can, phạm nhân an tâm cải tạo và chấp hành tốt nội quy giam giữ tại đơn vị và phân trại tạm giam với hơn 1.700 suất quà tổng trị giá 170 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 100 suất quà của cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp, hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thăm nuôi.
Thu Hiền
#Tết sớm #người lầm lỗi #hy vọng #Trại giam Công an Nghệ An #đặc biệt #ấm áp

Xem thêm

Cùng chuyên mục