Tết sớm với những người trên hành trình tìm lại sự đoàn viên

TPO - Bữa cơm tất niên ở trại giam Công an tỉnh Nghệ An là món quà Tết đặc biệt, gieo vào lòng những người lầm lỗi khát khao về sự đoàn viên.