Tết sớm với những người trên hành trình tìm lại sự đoàn viên

TPO - Bữa cơm tất niên ở trại giam Công an tỉnh Nghệ An là món quà Tết đặc biệt, gieo vào lòng những người lầm lỗi khát khao về sự đoàn viên.
Trong không khí ấm cúng, những người từng lầm lỗi ngồi lại bên nhau, vừa ăn, vừa chia sẻ câu chuyện về gia đình, người thân. Ở nơi đặc biệt này, ai cũng cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do, của những bữa cơm sum họp mà trước đây có thể đã vô tình bỏ lỡ. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trở thành động lực để họ quyết tâm cải tạo tốt hơn.
Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Công an tỉnh, Trại Tạm giam tổ chức tặng quà, động viên can, phạm nhân an tâm cải tạo và chấp hành tốt nội quy giam giữ tại đơn vị và phân trại tạm giam với hơn 1.700 suất quà tổng trị giá 170 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 100 suất quà của cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp, hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thăm nuôi.