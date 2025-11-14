Niềm vui từ những 'Bữa cơm Công đoàn' 2025

TPO - Năm 2025, hơn 2,17 triệu đoàn viên và người lao động trên cả nước đã tham gia “Bữa cơm Công đoàn”. Dù số cơ sở tổ chức giảm so với năm trước nhưng chất lượng bữa ăn được nâng lên đáng kể với mức chi bình quân đạt 68.500 đồng/suất, tổng nguồn kinh phí là hơn 148,7 tỷ đồng

Ngày 13/11, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam – cho biết 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương đã triển khai “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 một cách đồng loạt, chủ động và phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Hàng triệu đoàn viên trên cả nước tham gia “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 do các cấp công đoàn đồng loạt triển khai.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ, chương trình năm 2025 được triển khai tại 5.132 công đoàn cơ sở, với 2.171.450 người lao động tham dự. Tổng nguồn kinh phí dành cho hoạt động này đạt hơn 148,7 tỷ đồng, trong đó nguồn từ công đoàn cơ sở chiếm trên 70 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và xã hội hóa gần 61 tỷ đồng, còn lại là ngân sách hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn và các Liên đoàn Lao động địa phương.

Không chỉ là một bữa ăn ca, “Bữa cơm Công đoàn” đã trở thành hoạt động mang giá trị tinh thần sâu sắc. Ở nhiều nơi, công đoàn cơ sở lồng ghép thêm nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà cho đoàn viên khó khăn, trao bánh trung thu, tổ chức sinh nhật, kết nạp đoàn viên – đảng viên, trao “Mái ấm Công đoàn”, giao lưu văn nghệ – thể thao, đố vui, quay số trúng thưởng…

“Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 đã khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đối thoại, thương lượng để mang đến phúc lợi vượt quy định pháp luật cho người lao động, theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Những thông điệp truyền thông như “Bữa cơm Công đoàn – Cảm ơn người lao động”, “Ở đâu có Công đoàn, ở đó có tình thân và sự chia sẻ” được treo tại doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần nhân văn và gắn kết.

Theo phản hồi của tuyệt đại đa số đoàn viên và cán bộ công đoàn cơ sở, chương trình năm 2025 tiếp tục khẳng định ý nghĩa lớn: không chỉ chăm lo vật chất mà còn bồi đắp tinh thần, tạo không khí ấm áp, đoàn kết trong tập thể lao động.

Chất lượng bữa ăn tăng lên, nhiều doanh nghiệp hỗ trợ 100%

Điểm đáng chú ý năm nay, dù số công đoàn cơ sở tham gia giảm so với 2024, mức chi bình quân cho mỗi suất ăn lại tăng mạnh, đạt 68.500 đồng/suất, cao hơn mức 50.300 đồng/suất của năm trước. Điều này cho thấy giá trị bữa ăn được nâng lên rõ rệt, cả về dinh dưỡng và hình thức phục vụ.

Bà Hồ Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp không chỉ ủng hộ chương trình mà còn tài trợ toàn bộ chi phí cho bữa cơm, thể hiện tinh thần đồng hành cùng công đoàn chăm lo đời sống người lao động. Thông qua hoạt động này, các đơn vị đã cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ (2016) và Kết luận 03/KL-BCH (2022) về nâng cao chất lượng bữa ăn ca.

Một số tỉnh, ngành có số lượng người thụ hưởng rất lớn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu với 508 công đoàn cơ sở, phục vụ 253.383 người. Những con số này cho thấy mức độ hưởng ứng rộng rãi và sự đồng thuận cao giữa công đoàn – doanh nghiệp – người lao động.

“Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 đã khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đối thoại, thương lượng để mang đến phúc lợi vượt quy định pháp luật cho người lao động.

Hướng tới năm 2026 – năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định tiếp tục duy trì “Bữa cơm Công đoàn” như một chương trình phúc lợi dài hạn, định kỳ, tổ chức vào các dịp trọng điểm như Tháng Công nhân (tháng 5), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và Tết Nguyên đán.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là huy động nguồn lực từ phía người sử dụng lao động, biến “Bữa cơm Công đoàn” thành biểu hiện cụ thể của đối thoại xã hội và thương lượng tập thể hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động cho công nhân.