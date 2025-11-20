'Bữa cơm Công đoàn' - nhịp nối gắn kết công đoàn – doanh nghiệp – công nhân

TPO - “Bữa cơm Công đoàn” 2025 đã trở thành điểm tựa tinh thần cho công nhân, người lao động, mang đến những bữa ăn đủ đầy, ấm áp và gắn kết giữa công đoàn – doanh nghiệp – công nhân.

Trong hai tháng từ 20/7 đến 2/9, tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, không khí “Bữa cơm Công đoàn giúp không khí đơn vị nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn. Đại diện Công đoàn công ty cho biết, hơn 4.000 đoàn viên và người lao động đã được mời tham gia. Riêng nhà máy ở Khu công nghiệp Nội Bài tổ chức gần 3.000 suất ăn cho toàn bộ các ca làm việc. Trên bàn ăn của bữa cơm là những món vốn không thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn ca bình thường: tôm chiên xù, đùi gà chiên, bê tái chanh, cá lăng rang muối… được chuẩn bị tươm tất, đầy đặn và đảm bảo dinh dưỡng.

"Bữa cơm Công đoàn" là dịp để tổ chức Công đoàn Thủ đô lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người lao động. Ảnh: Hà Phong

Mỗi suất ăn trị giá 80.000 đồng, trong đó Công đoàn hỗ trợ 50.000 đồng, phần còn lại do doanh nghiệp chung tay. Đặc biệt, thời gian nghỉ ăn được kéo dài thêm 10 phút – một điều rất hiếm khi xảy ra trong dây chuyền sản xuất vốn luôn chạy theo nhịp độ cao.

Anh Trần Huy Hoàn, công nhân bộ phận vận chuyển, xúc động kể lại: “Ngày thường suất cơm 30.000 đồng thôi. Được ăn bữa cơm Công đoàn, tôi thấy sự chu đáo và trân trọng dành cho người lao động. Món ngon hơn, đầy hơn, cảm giác như được tiếp thêm năng lượng.” Anh Hoàn chia sẻ. Điều anh nhớ nhất là khoảnh khắc được ngồi ăn cùng lãnh đạo công ty, lãnh đạo công đoàn, cảm giác gần gũi như một gia đình.

Không chỉ là một bữa ăn ca, “Bữa cơm Công đoàn” đã trở thành hoạt động mang giá trị tinh thần sâu sắc. Ở nhiều nơi, công đoàn cơ sở lồng ghép thêm nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà cho đoàn viên khó khăn, trao bánh trung thu, tổ chức sinh nhật, kết nạp đoàn viên – đảng viên, trao “Mái ấm Công đoàn”, giao lưu văn nghệ – thể thao, đố vui, quay số trúng thưởng…

Không chỉ tại doanh nghiệp, “Bữa cơm Công đoàn” còn tạo dấu ấn đặc biệt tại khối trường học. Trong những ngày đầu năm học mới 2025–2026, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có tuần lễ đầy cảm xúc tại căn tin A2. Mỗi đoàn viên được mời một suất ăn trị giá 50.000 đồng, đăng ký theo ngày phù hợp.

Chỉ trong 5 ngày, gần 600/900 cán bộ, viên chức của trường đã tham gia – một con số thể hiện sức hút của hoạt động. Không chỉ ngồi dùng bữa, mọi người có cơ hội trò chuyện, sẻ chia, tạm gác công việc, tạo nên bầu không khí đoàn kết hiếm có trong môi trường đại học vốn bận rộn.

“Bữa cơm” ấy, đối với nhiều người, không chỉ là bữa ăn. Đó là sự quan tâm, là thông điệp rằng người lao động luôn được lắng nghe và trân trọng.

Từ một bữa ăn – vun đắp văn hóa tử tế và niềm tin vào tổ chức Công đoàn

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai từ 20/7 đến 2/9, cao điểm vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và Quốc khánh 2/9. Thông điệp cốt lõi của mô hình là chăm lo đời sống người lao động từ những điều nhỏ bé nhưng thiết thực nhất.

Ông Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội cho biết trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao và nhiều công nhân vẫn gặp khó khăn về thu nhập, bữa cơm được hỗ trợ kinh phí không chỉ giúp họ tiết kiệm chi phí, mà còn là “liều thuốc tinh thần” sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đại diện Ban Công tác Công đoàn Hà Nội và Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trò chuyện với công nhân dự “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: Mai Quý

Để có được những bữa ăn chu đáo, Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức linh hoạt theo điều kiện từng đơn vị. Nhiều doanh nghiệp duy trì mô hình mỗi tuần hoặc mỗi tháng, một số nơi còn mời đầu bếp chuyên nghiệp, trang trí không gian ăn uống ấm cúng như bữa cơm gia đình. Tại phường Cầu Giấy và Ba Đình, các đơn vị còn lồng ghép văn nghệ, quay số trúng thưởng, truyền thông pháp luật, an toàn lao động, khiến bữa ăn trở nên sinh động và giàu ý nghĩa hơn.

Không khí thân tình, sự chăm lo thiết thực ấy đã giúp gắn kết người lao động với tổ chức công đoàn, tạo dựng niềm tin – thứ tài sản vô hình nhưng vô giá trong quan hệ lao động.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, “Bữa cơm Công đoàn” không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống thường nhật, mà còn là cầu nối giữa người lao động – công đoàn – lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là dịp để các bên lắng nghe – thấu hiểu – chia sẻ; từ đó xây dựng môi trường làm việc nhân văn hơn, bền vững hơn.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 được triển khai tại 5.132 công đoàn cơ sở, với 2.171.450 người lao động tham dự. Tổng nguồn kinh phí dành cho hoạt động này đạt hơn 148,7 tỷ đồng, trong đó nguồn từ công đoàn cơ sở chiếm trên 70 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và xã hội hóa gần 61 tỷ đồng, còn lại là ngân sách hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn và các Liên đoàn Lao động địa phương.

“Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 đã khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đối thoại, thương lượng để mang đến phúc lợi vượt quy định pháp luật cho người lao động, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Những thông điệp truyền thông như “Bữa cơm Công đoàn – Cảm ơn người lao động”, “Ở đâu có Công đoàn, ở đó có tình thân và sự chia sẻ” được treo tại doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần nhân văn và gắn kết.

Từ thành công tại các công đoàn cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang nghiên cứu bổ sung cơ chế hỗ trợ dài hạn, bao gồm xã hội hóa nguồn lực, nâng cấp bếp ăn tập thể, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đồng hành cùng công đoàn.

Nếu được thực hiện đồng bộ, “Bữa cơm Công đoàn” sẽ không chỉ là hoạt động theo phong trào mà trở thành một phần đời sống văn hóa của công nhân Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm lo và phúc lợi cho hàng triệu lao động trên cả nước.