Xã hội

Google News

Tổng kiểm kê tài sản công đoàn toàn quốc từ 1/1/2026

Phùng Linh
TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công đoàn trên phạm vi toàn quốc, áp dụng tại tất cả các cấp và đơn vị sự nghiệp, với thời điểm kiểm kê bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2026.

Đây là bước chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường quản lý tài sản trong bối cảnh hệ thống Công đoàn chuyển sang mô hình tổ chức mới sau 1/7/2025.

Theo Kế hoạch, phạm vi kiểm kê bao trùm tất cả các cấp Công đoàn và đơn vị sự nghiệp của Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN. Trong đó có Ban Công tác Công đoàn, Ban Quan hệ Lao động; các đơn vị sự nghiệp trung ương như Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Nhà khách Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động, Nhà Xuất bản Lao Động, Ban Quản lý dự án Công đoàn và 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

hoc-phi-dai-hoc-cong-doan-nam-2025-20261.jpg
Các cấp Công đoàn triển khai tổng kiểm kê tài sản chuẩn bị cho mô hình tổ chức mới từ năm 2026.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc; công đoàn xã, phường, đặc khu và các đơn vị sự nghiệp công thuộc LĐLĐ cấp tỉnh đều phải thực hiện kiểm kê theo đúng yêu cầu.

Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh việc kiểm kê phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, công khai và minh bạch, đồng thời tuân thủ tiến độ bắt buộc. Trong tháng 11 – 12/2025, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình cho các đơn vị thực hiện.

Trước ngày 30/11/2025, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phải ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm kê, phù hợp với quy mô và đặc thù quản lý tài sản tại từng đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch chung, mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch kiểm kê riêng và chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, báo cáo trực tiếp lên Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Việc triển khai tổng kiểm kê sẽ được thực hiện linh hoạt, bằng nhiều phương pháp phù hợp, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên. Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các tỉnh, thành phố và các cấp quản lý có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý kịp thời những vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện, bắt đầu từ tháng 10/2025 cho đến khi hoàn tất kiểm kê.

Sau khi kết thúc kiểm kê, LĐLĐ cấp tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổng hợp kết quả của toàn bộ đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo về Tổng LĐLĐVN. Thời hạn cuối cùng để hoàn thành tổng hợp là trước ngày 10/4/2026.

Việc tổng kiểm kê trên quy mô toàn quốc được đánh giá là bước quan trọng tạo nền tảng dữ liệu đồng bộ, giúp hệ thống Công đoàn nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, tăng tính minh bạch và phục vụ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong giai đoạn hoạt động theo mô hình mới.

Phùng Linh
