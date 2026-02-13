Hàng tấn nước mắm, bột ngọt, hạt nêm kém chất lượng suýt lọt ra thị trường bán Tết

TPO - Đồng loạt đột kích nhiều địa điểm, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm với số lượng lớn, gồm bột ngọt, bột nêm, nước mắm…

Ngày 13/2, Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp công an các phường Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng: Đinh Văn Thành (SN 1980, quê Lâm Đồng), Trịnh Văn Luận (SN 1989, quê Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987, quê Thái Nguyên), Hồ Công Thuyến (SN 1984) và Đinh Văn Thân (SN 1986).

Hạt nêm, nước mắm kém chất lượng bị tịch thu tại vụ án.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tang vật thu giữ gồm: 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm, 592 chai nước mắm loại 900ml, 130 bịch bột giặt nhiều trọng lượng; 3 máy ép nhiệt, 4 cân điện tử.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ lượng lớn nguyên liệu và bao bì dùng để sản xuất hàng giả như: 975kg bột ngọt hiệu Fufeng, 125kg bột nêm hiệu Bếp Đỏ, 540kg bột giặt Pano, 365kg bột giặt Vì Dân, 1.545 chai nước mắm không nhãn hiệu và 1.600 bao bì các loại.

Tang vật thu được từ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận nên vẫn sản xuất, phân phối hàng giả ra thị trường, chủ yếu tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa.

Đáng chú ý, Đinh Văn Thân khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tiêu thụ hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng và cung cấp bao bì giả cho nhiều đối tượng khác làm hàng giả, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.