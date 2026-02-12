Cháy nhà trưa 25 tháng Chạp, khói đen bốc cao hàng chục mét

TPO - Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng và phát ra nhiều tiếng nổ khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận để dập lửa.

Khoảng 13h10 ngày 12/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà dân gần khu vực cầu vượt Gò Mây, đoạn giao lộ Lê Đức Anh - Phạm Đăng Giảng (TPHCM) tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh lập tức tri hô, báo cho chủ nhà và gọi lực lượng chức năng. Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng và phát ra nhiều tiếng nổ khiến lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận để dập lửa.

Ngọn lửa bốc cháy trong căn nhà.

Trước nguy cơ cháy lan, người dân và các công ty lân cận khẩn trương di dời tài sản ra khu vực an toàn. Khu vực xung quanh được cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận hiện trường.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9 đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng kéo vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chữa cháy có mặt làm nhiệm vụ.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tàn lửa, đảm bảo an toàn khu vực.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Gò Mây ùn tắc cục bộ.

Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.