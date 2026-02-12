Dừng thông xe trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

TPO - Qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành, đơn vị quản lý nhận thấy đã xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh… Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn như dự kiến ban đầu là 11h ngày 12/2.

Ngày 12/2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) ban hành văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trước đó, theo Công văn số 282/BQLDA2-QNHN ngày 11/2, dự án dự kiến sẽ chính thức đón xe lưu thông vào lúc 11h ngày 12/2 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành, đơn vị quản lý nhận thấy đã xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, cũng như đảm bảo tính đồng bộ khi kết nối với các tuyến cao tốc khác, Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng việc thông xe như dự kiến ban đầu. Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được thông báo sau khi các vấn đề kỹ thuật và an toàn nêu trên được giải quyết triệt để.

Ban Quản lý dự án 2 gửi lời cáo lỗi và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí cũng như nhân dân trong vùng dự án về sự thay đổi đột xuất này.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.