Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy chung cư ở Nha Trang khiến 2 người tử vong

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy tại căn hộ tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm 2 người tử vong.

Đến 17h10 ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại căn hộ tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang.

anh-man-hinh-2026-02-12-luc-173058.png
Khói đen bốc nghi ngút từ tầng 16 chung cư PH.

Trước đó, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn hộ này. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực tòa nhà, khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, và Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Sau nhiều phút nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong, gồm 1 nam và 1 nữ.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ của căn hộ. Lửa lan nhanh do trong phòng có nhiều vật dụng dễ cháy như nệm, quần áo và đồ sinh hoạt. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường để ngăn nguy cơ cháy trở lại và đảm bảo an toàn.

Phùng Quang
#Nha Trang #đám cháy #dập lửa #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục