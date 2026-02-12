Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe tải bốc cháy đỏ rực trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Hương Chi
TPO - Chiếc ô tô tải chở hàng bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vụ việc khiến các phương tiện giao thông qua đoạn cao tốc này bị ùn ứ.

Clip: Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

Chiều 12/2, lực lượng chức năng đang xử lý vụ cháy xe trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đồng thời điều tiết giao thông qua đoạn cao tốc này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải mang biển số TPHCM lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi qua địa bàn xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai, tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin và lập tức cho xe tấp vào lề rồi cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

chay-0.jpg
Lửa bao trùm chiếc xe tải trên cao tốc. Ảnh: cắt từ clip

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua đây rất lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
#xe tải #cháy xe #cao tốc #Phan Thiết Dầu Giây #ùn tắc #giao thông #đồng Nai

