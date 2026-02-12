Xe khách giường nằm cháy dữ dội, 34 hành khách thoát nạn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đang lưu thông trên đường trong đêm vắng, chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía đuôi xe. May mắn, cả tài xế và 34 hành khách đã kịp thời sơ tán an toàn.

Sáng 12/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đối với xe khách liên tỉnh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách mang BKS 50H-296.XX do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn qua thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tài xế bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ phía đuôi xe nên đã lập tức tấp vào lề đường, hô hoán hành khách thoát hiểm.

Xe khách bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Sự việc xảy ra trong đêm khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy của tài xế, toàn bộ 34 hành khách trên xe đã sơ tán an toàn xuống đường trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã lan rộng và thiêu rụi chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Ngay sau vụ việc, các hành khách đã được lực lượng chức năng và nhà xe hỗ trợ di chuyển sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình. Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

#xe khách #cháy xe #Đắk Lắk #hành khách #nguyên nhân cháy #sơ tán khẩn cấp

