Công nhân 'thủ phủ công nghiệp' rưng rưng về quê ăn Tết

TPO - Hàng nghìn công nhân lao động ở thủ phủ công nghiệp Bắc TPHCM về quê đón Tết cùng gia đình trên “Chuyến xe công đoàn – Xuân 2026” sau nhiều năm ở lại đất khách vì hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 12/2, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương (phường An Phú), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026" đưa đoàn viên người lao động về quê ăn Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã tới dự, động viên, chúc Tết công nhân lao động.

Chương trình "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026" với 42 chuyến xe đưa 1.890 công nhân lao động khu vực phía Bắc TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà động viên, lì xì Tết người lao động

Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan lì xì, chúc Tết người lao động

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026" là hoạt động tiêu biểu trong chuỗi chương trình chăm lo Tết của LĐLĐ TPHCM, qua đó thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, lao động.

Qua nhiều năm triển khai, "Chuyến xe Công đoàn" đã trở thành chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Ông Hà ghi nhận những đóng góp của công nhân lao động trong việc kiên trì lao động sản xuất, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Qua đó, người lao động đã góp phần giữ nhịp tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội của TPHCM.

“Những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng đó luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trân trọng, ghi nhận”, lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh.

Công nhân lao động lên xe về quê ăn Tết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đề nghị tổ chức Công đoàn Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội và môi trường đầu tư của Thành phố.

Về quê đón Tết cùng gia đình sau 3 năm ở đất khách quê người, anh Võ Phi Vương (47 tuổi, quê Quảng Trị) bày tỏ niềm vui khi được tặng vé xe miễn phí.

"Đối với nhiều người, có thể một tấm vé xe, vé tàu về quê dịp Tết là chuyện nhỏ, nhưng với tôi thì khác. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, phải lo nhiều thứ, phải tiết kiệm hết mức để gửi tiền về quê cho vợ nuôi con cái ăn học. Hôm nay được về quê, tôi rất hồi hộp, xúc động”, anh Vương bày tỏ.

Với chị Nông Thị Hợp (quê Đắk Lắk) – công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hằng Đạt, việc về quê ăn Tết cùng gia đình là chuyện xa xỉ. Chị đã ở lại đất khách đón Tết 4 năm và năm nay mới được về quê.

“Nhờ được hỗ trợ xe, tôi tiết kiệm được khoản tiền, có thể mua sắm Tết mang ít quà về cho người thân", chị Hợp tâm sự.

Lãnh đạo UBND TPHCM và LĐLĐ TPHCM tiễn công nhân lao động về quê sum vầy cùng gia đình