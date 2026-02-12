Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Khám phá đường hoa 'khu nhà giàu' ở TPHCM

Anh Nhàn
TPO - Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 được đầu tư trên diện tích 7.000 m2, nổi bật với đại cảnh metro, linh vật ngựa kích thước thật và hàng loạt tiểu cảnh nghệ thuật trải dài 700 mét bên hồ Bán Nguyệt.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 20/2/2026 (tức 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) tại khu hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM), thu hút đông đảo người dân đến tham quan, check-in những ngày cuối năm.

Đường hoa có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, kéo dài 700 mét dọc theo Hồ Bán Nguyệt. Không gian được thiết kế liên hoàn với các tiểu cảnh hoa kiểng và trang trí nghệ thuật phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh và sinh hoạt văn hóa dịp Tết.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ngay từ thời điểm khai mạc, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân. Không khí tại khu vực hồ Bán Nguyệt nhộn nhịp, tạo nên điểm đến du xuân quen thuộc của người dân TPHCM mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Tân Hưng, TPHCM) cho hay gia đình chị đã giữ thói quen đến Đường hoa mỗi dịp Tết. “Năm nay chủ đề thể hiện rõ tinh thần kết nối, nhìn hình ảnh metro và các biểu tượng thành phố thấy rất gần gũi. Các tiểu cảnh về linh vật cũng được làm sinh động, các bé nhà tôi rất thích. Cả nhà tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đầu năm”, chị Lan chia sẻ.
Theo nhiều người dân, đường hoa không chỉ là điểm tham quan quen thuộc mà còn là không gian để mọi người cùng nhau tận hưởng không khí xuân, gặp gỡ và lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy trong những ngày đầu năm mới.
Cụm mô hình xe ngựa “Bốn mùa hương sắc” gồm bốn xe ngựa và xe thổ mộ, được trang trí bằng hoa tươi với bốn gam màu chủ đạo tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Các xe được bố trí liền kề khu vực tiểu cảnh Thánh Gióng, tạo sự kết nối về mặt không gian và chủ đề. Thiết kế sử dụng chất liệu tre, gỗ kết hợp cùng hoa lá bản địa, góp phần tái hiện hình ảnh phương tiện quen thuộc của làng quê Việt trong không khí mùa xuân.
Một điểm nhấn khác của đường hoa là tiểu cảnh “Xuân mãnh Khởi – Mã đáo thành công” với tám mô hình ngựa có kích thước tương đương thực tế, được chế tác từ vật liệu vân gỗ theo phong cách tối giản. Các mô hình được sắp đặt theo bố cục chuyển động, tạo cảm giác đoàn ngựa đang tiến về phía trước. Khu vực này giới thiệu thông tin, hình ảnh về các giống ngựa gắn với năm Bính Ngọ giúp khách tham quan hiểu thêm thêm về linh vật của năm 2026.
Song song với Đường hoa, Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng sẽ diễn ra từ ngày 8/2 đến trưa 16/2/2026 (tức 21 đến 29 tháng Chạp). Chợ quy tụ hơn 100 gian hàng hoa, cây kiểng đến từ TPHCM và các tỉnh như Đồng Tháp, Bến Tre, cung cấp đa dạng chủng loại phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí Tết của người dân khu vực và các địa bàn lân cận.
Tại vị trí trung tâm, cụm tiểu cảnh “Xuân Gắn Kết – Vững Bước Tương Lai” được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại. Điểm nhấn là mô hình metro uốn lượn, kết hợp cùng các biểu tượng đặc trưng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng thể thiết kế thể hiện ý tưởng về sự kết nối hạ tầng, liên thông không gian và định hướng phát triển đô thị trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính.
Anh Nhàn
