Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ăn gì, chơi gì tại TPHCM dịp Tết Nguyên đán 2026?

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tết Nguyên đán 2026, TPHCM mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách với chuỗi lễ hội xuân, tour trải nghiệm nội đô, không gian văn hóa truyền thống và các khu vui chơi giải trí mở cửa xuyên Tết.

Saigon WaterGO vừa đưa vào vận hành chuỗi du lịch đường thủy “Hành trình di sản”, kéo dài đến giữa tháng 3/2026. Đây là tour được xây dựng riêng cho mùa Tết.

bina-srss-123.jpg
Du lịch đường sông thu hút du khách

Theo ông Nguyễn Kim Toản – Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và WaterGO cho hay, tour du lịch này trở thành sản phẩm giới thiệu văn hóa trên sông Sài Gòn. Nội dung kết hợp tham quan cảnh quan đô thị với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như dân gian Hoa Thanh Tiên, cồng chiêng Tây Nguyên và một số yếu tố văn hóa cung đình Huế.

"Chúng tôi không chỉ bán một tấm vé để đi từ bến này sang bến khác. Chúng tôi đang nỗ lực khơi thông một dòng chảy văn hóa trên sông Sài Gòn", ông Toản nói.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú), Lễ hội mùa xuân 2026 chính thức khởi động từ mùng 1 Tết Bính Ngọ và diễn ra suốt ngày đêm với chuỗi hoạt động đa dạng.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước, tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh gắn với hình tượng 14 anh hùng dân tộc. Show diễn kết hợp võ thuật, hiệu ứng hiện đại và pháo hoa, tạo không gian trình diễn quy mô lớn vào ban đêm.

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ hội được định hướng trở thành không gian trải nghiệm Tết Việt dành cho gia đình nhiều thế hệ, giới trẻ và du khách quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị gia đình trong đời sống hiện đại.

5.jpg
Khu du lịch Suối Tiên tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh trong dịp Tết

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng góp phần làm sôi động không khí xuân khi áp dụng ưu đãi giảm 30% giá vé trọn gói cho khách mua trực tuyến. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, Hội xuân dân gian với 12 trò chơi truyền thống được tổ chức liên tục, mang đến không gian vui chơi đậm bản sắc cho gia đình và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) mang đến lựa chọn du xuân khác biệt khi tái hiện không gian văn hóa của đồng bào S’tiêng và M’nông. Các hoạt động biểu diễn, giao lưu và giới thiệu bản sắc vùng cao diễn ra từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, giúp người dân và du khách có thêm trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng TPHCM.

Song song với các điểm đến nội đô, Saigontourist cũng giới thiệu tour “Tết với người Sài Gòn - Tây ăn Tết ta”, tổ chức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Hành trình đưa du khách hòa vào không khí xuân phương Nam, dạo bước phố trung tâm, tham quan Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, ghé Việt Nam Quốc Tự tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống, xin chữ đầu năm và đặc biệt là trải nghiệm bữa cơm sum họp tại nhà người dân địa phương.

Cùng với đó, Lễ hội Xuân Cần Giờ tổ chức xuyên suốt dịp Tết với nhiều hoạt động. Tại không gian Lễ hội hoa xuân, ban tổ chức giới thiệu 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam. Đáng chú ý là cây mai Phú Quý cổ thụ khoảng 150 năm tuổi được đưa từ An Giang về trưng bày, được giới thiệu là một trong những cây mai vàng cổ lớn tại khu vực miền Tây.

Lần đầu tiên, lễ hội khinh khí cầu được tổ chức trong khuôn khổ một sự kiện xuân dịp Tết Nguyên đán, với 22 khinh khí cầu cỡ lớn. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh và ngắm toàn cảnh cung đường hoa, biển và hệ sinh thái Cần Giờ từ trên cao.

Với sản phẩm du lịch được đầu tư đa dạng, ngành du lịch nội đô TPHCM kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố trong dịp Tết.

Anh Nhàn
#Du lịch đường thủy Tết Nguyên đán #Lễ hội mùa xuân tại TP.HCM #Chương trình văn hóa truyền thống #Du lịch trải nghiệm nội đô #Khu du lịch Suối Tiên và Đầm Sen #Lễ hội hoa xuân Cần Giờ #Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh #Tour du lịch Tết địa đạo Củ Chi #Hoạt động văn hóa cộng đồng #Khinh khí cầu dịp Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục