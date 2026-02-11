Ăn gì, chơi gì tại TPHCM dịp Tết Nguyên đán 2026?

TPO - Tết Nguyên đán 2026, TPHCM mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách với chuỗi lễ hội xuân, tour trải nghiệm nội đô, không gian văn hóa truyền thống và các khu vui chơi giải trí mở cửa xuyên Tết.

Saigon WaterGO vừa đưa vào vận hành chuỗi du lịch đường thủy “Hành trình di sản”, kéo dài đến giữa tháng 3/2026. Đây là tour được xây dựng riêng cho mùa Tết.

Du lịch đường sông thu hút du khách

Theo ông Nguyễn Kim Toản – Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và WaterGO cho hay, tour du lịch này trở thành sản phẩm giới thiệu văn hóa trên sông Sài Gòn. Nội dung kết hợp tham quan cảnh quan đô thị với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như dân gian Hoa Thanh Tiên, cồng chiêng Tây Nguyên và một số yếu tố văn hóa cung đình Huế.

"Chúng tôi không chỉ bán một tấm vé để đi từ bến này sang bến khác. Chúng tôi đang nỗ lực khơi thông một dòng chảy văn hóa trên sông Sài Gòn", ông Toản nói.

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú), Lễ hội mùa xuân 2026 chính thức khởi động từ mùng 1 Tết Bính Ngọ và diễn ra suốt ngày đêm với chuỗi hoạt động đa dạng.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước, tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh gắn với hình tượng 14 anh hùng dân tộc. Show diễn kết hợp võ thuật, hiệu ứng hiện đại và pháo hoa, tạo không gian trình diễn quy mô lớn vào ban đêm.

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ hội được định hướng trở thành không gian trải nghiệm Tết Việt dành cho gia đình nhiều thế hệ, giới trẻ và du khách quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị gia đình trong đời sống hiện đại.

Khu du lịch Suối Tiên tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh trong dịp Tết

Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng góp phần làm sôi động không khí xuân khi áp dụng ưu đãi giảm 30% giá vé trọn gói cho khách mua trực tuyến. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, Hội xuân dân gian với 12 trò chơi truyền thống được tổ chức liên tục, mang đến không gian vui chơi đậm bản sắc cho gia đình và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) mang đến lựa chọn du xuân khác biệt khi tái hiện không gian văn hóa của đồng bào S’tiêng và M’nông. Các hoạt động biểu diễn, giao lưu và giới thiệu bản sắc vùng cao diễn ra từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, giúp người dân và du khách có thêm trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng TPHCM.

Song song với các điểm đến nội đô, Saigontourist cũng giới thiệu tour “Tết với người Sài Gòn - Tây ăn Tết ta”, tổ chức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Hành trình đưa du khách hòa vào không khí xuân phương Nam, dạo bước phố trung tâm, tham quan Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, ghé Việt Nam Quốc Tự tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống, xin chữ đầu năm và đặc biệt là trải nghiệm bữa cơm sum họp tại nhà người dân địa phương.

Cùng với đó, Lễ hội Xuân Cần Giờ tổ chức xuyên suốt dịp Tết với nhiều hoạt động. Tại không gian Lễ hội hoa xuân, ban tổ chức giới thiệu 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam. Đáng chú ý là cây mai Phú Quý cổ thụ khoảng 150 năm tuổi được đưa từ An Giang về trưng bày, được giới thiệu là một trong những cây mai vàng cổ lớn tại khu vực miền Tây.

Lần đầu tiên, lễ hội khinh khí cầu được tổ chức trong khuôn khổ một sự kiện xuân dịp Tết Nguyên đán, với 22 khinh khí cầu cỡ lớn. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh và ngắm toàn cảnh cung đường hoa, biển và hệ sinh thái Cần Giờ từ trên cao.

Với sản phẩm du lịch được đầu tư đa dạng, ngành du lịch nội đô TPHCM kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố trong dịp Tết.