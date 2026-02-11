Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngưng lưu thông 11 ngày trên tuyến đường khu trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 11 ngày từ 12 - 22/2, TPHCM sẽ tạm ngưng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 – Tết Bính Ngọ 2026.

Chiều 10/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trương Định (phường Bến Thành) để phục vụ Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 – Tết Bính Ngọ 2026, diễn ra tại Công viên Tao Đàn.

z7399376173753-fa4418bc538eb4351465c6a711e1bbce.jpg
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm ở trung tâm TPHCM.

Theo thông báo, Hội Hoa Xuân được tổ chức trong 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Trong thời gian này, khu vực xung quanh Công viên Tao Đàn sẽ được tăng cường tổ chức, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân, du khách tham quan.

Đáng chú ý, để phục vụ Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân diễn ra lúc 18h30 ngày 12/2, lực lượng chức năng sẽ tạm ngưng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, trong khung giờ từ 15h đến 21h cùng ngày.

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám, sau đó tiếp tục di chuyển theo các hướng phù hợp. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT và không dừng, đỗ xe tại khu vực tổ chức lễ hội để tránh gây ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế để linh hoạt phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #đường Trương Định #Hội Hoa Xuân #giao thông #Tết Nguyên Đán #cấm đường #lễ hội #CSGT #Phòng Cảnh sát giao thông #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục