Ngưng lưu thông 11 ngày trên tuyến đường khu trung tâm TPHCM

TPO - Trong 11 ngày từ 12 - 22/2, TPHCM sẽ tạm ngưng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 – Tết Bính Ngọ 2026.

Chiều 10/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trương Định (phường Bến Thành) để phục vụ Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 – Tết Bính Ngọ 2026, diễn ra tại Công viên Tao Đàn.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm ở trung tâm TPHCM.

Theo thông báo, Hội Hoa Xuân được tổ chức trong 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Trong thời gian này, khu vực xung quanh Công viên Tao Đàn sẽ được tăng cường tổ chức, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân, du khách tham quan.

Đáng chú ý, để phục vụ Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân diễn ra lúc 18h30 ngày 12/2, lực lượng chức năng sẽ tạm ngưng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, trong khung giờ từ 15h đến 21h cùng ngày.

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám, sau đó tiếp tục di chuyển theo các hướng phù hợp. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT và không dừng, đỗ xe tại khu vực tổ chức lễ hội để tránh gây ùn tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế để linh hoạt phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.