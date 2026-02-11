Chiêm ngưỡng linh vật ngựa khổng lồ tại Đường hoa Nguyễn Huệ

TPO - Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Bính Ngọ 2026 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, sẵn sàng cho đêm khai mạc tối 15/2. Nổi bật là linh vật ngựa cao gần 7 m, nặng khoảng 2 tấn, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách du xuân.
Bên cạnh đó, đường hoa còn gây ấn tượng với đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, vận hành với trục xoay liên tục, tái hiện sinh động các lát cắt đời sống dân gian ngày Tết Việt xưa.
Đại cảnh Giang sơn cẩm tú quy tụ chín ngựa vĩnh cửu đang phi nước đại. Ba ngựa chính tượng trưng cho TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, được tạo hình nguyên khối nhằm nhấn mạnh sự vững chãi, bền bỉ.
Trong khuôn viên còn bố trí nhiều linh vật ngựa với kích cỡ, màu sắc đa dạng, được sắp đặt dọc các phân khu để tạo điểm nhấn sinh động và tăng thêm không khí rộn ràng cho đường hoa.
Các hạng mục tại Đường hoa Nguyễn Huệ đang được khẩn trương hoàn thiện.
Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ 19h ngày 15/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm và vui Xuân của người dân TPHCM và du khách trong và ngoài nước.