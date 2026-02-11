Chiêm ngưỡng linh vật ngựa khổng lồ tại Đường hoa Nguyễn Huệ

TPO - Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Bính Ngọ 2026 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, sẵn sàng cho đêm khai mạc tối 15/2. Nổi bật là linh vật ngựa cao gần 7 m, nặng khoảng 2 tấn, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách du xuân.