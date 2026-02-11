Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiêm ngưỡng linh vật ngựa khổng lồ tại Đường hoa Nguyễn Huệ

Phạm Nguyễn

TPO - Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Bính Ngọ 2026 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, sẵn sàng cho đêm khai mạc tối 15/2. Nổi bật là linh vật ngựa cao gần 7 m, nặng khoảng 2 tấn, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách du xuân.

tt-33.jpg
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí thi công tại Đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra khẩn trương suốt ngày đêm. Điểm nhấn của năm nay là đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, với linh vật cao 7 m được tạo hình đa lớp màu sắc nổi bật.
tt-39.jpg
Mô hình được thiết kế theo phong cách hình học hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời - biểu tượng của sức mạnh và khát vọng vươn lên. Đây là đại cảnh mở đầu tại lối vào đường hoa Nguyễn Huệ.
tt-50.jpg
Cụm đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ qua hình tượng ngựa cách điệu với dáng vươn cao sinh động. Bề mặt linh vật được phủ hiệu ứng sơn mài, kết hợp họa tiết mây sóng hiện đại, tạo điểm nhấn cho tổng thể.
tt-19.jpg
tt-25.jpg
Bên cạnh đó, đường hoa còn gây ấn tượng với đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, vận hành với trục xoay liên tục, tái hiện sinh động các lát cắt đời sống dân gian ngày Tết Việt xưa.
tt-24.jpg
Đặc biệt, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với hai phiên bản ngày và đêm, tích hợp công nghệ 3D và AR (thực tế tăng cường). Khi thành phố lên đèn, không gian đường hoa chuyển sang diện mạo khác, nổi bật với thiết kế hiệu ứng ánh sáng lung linh.
tt-3.jpg
tt-4.jpg
Đại cảnh Giang sơn cẩm tú quy tụ chín ngựa vĩnh cửu đang phi nước đại. Ba ngựa chính tượng trưng cho TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, được tạo hình nguyên khối nhằm nhấn mạnh sự vững chãi, bền bỉ.
tt-41.jpg
tt-16.jpg
tt-17.jpg
Trong khuôn viên còn bố trí nhiều linh vật ngựa với kích cỡ, màu sắc đa dạng, được sắp đặt dọc các phân khu để tạo điểm nhấn sinh động và tăng thêm không khí rộn ràng cho đường hoa.
tt-18.jpg
Dù chưa mở cửa, khu vực xung quanh đường Nguyễn Huệ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc từ bên ngoài khu vực thi công.
tt-30.jpg
tt-35.jpg
Các hạng mục tại Đường hoa Nguyễn Huệ đang được khẩn trương hoàn thiện.
tt-58.jpg
tt-10.jpg
tt-21.jpg
Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ 19h ngày 15/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm và vui Xuân của người dân TPHCM và du khách trong và ngoài nước.
tt-27.jpg
Phạm Nguyễn
