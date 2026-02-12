Lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương.