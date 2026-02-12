Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

LÂM ĐỒNG:

Va chạm với tàu hàng, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Thái Lâm
TPO - Vụ va chạm giữa tàu hàng và xe máy tại đường ngang dân sinh qua tuyến Bắc - Nam (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã làm người đàn ông 29 tuổi tử vong tại chỗ.

Sáng 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 21h ngày 11/2, tại đường ngang Km06+940 đoạn qua phường Bình Thuận, tàu hàng đầu máy D20E-003 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe máy BKS 86B4-441.XX đang băng qua đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến người và xe máy bị kéo lê một đoạn dài trước khi tàu dừng khẩn cấp. Tại hiện trường, xe máy nằm trên đường ray, phía trước đầu tàu. Hậu quả vụ tai nạn làm anh L.Đ.N.L (29 tuổi, trú ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 7/2, tại Km1581+800 tuyến Bắc - Nam, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người thiệt mạng.

Thái Lâm
#tai nạn đường sắt #Lâm Đồng #tàu hàng #người tử vong #điều tra nguyên nhân

