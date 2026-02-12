Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Huy động gần 50.000 lượt xe buýt phục vụ dịp Tết Nguyên đán

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa ra kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong dịp này, Transerco dự kiến vận hành gần 50.000 lượt xe buýt phục vụ hành khách.

Transerco cho biết, trong thời gian từ ngày 14 đến 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), hoạt động của xe buýt Hà Nội được điều chỉnh theo biểu đồ ngày Tết.

Cụ thể, từ ngày 27 tháng chạp (14/2), số lượng xe buýt được huy động là 7.536 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 10 - 30 phút/lượt; ngày 28 tháng Chạp (15/2) vận hành 6.369 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 15 - 40 phút/lượt. Ngày 29 tháng Chạp (16/2) vận hành 3.553 lượt xe, từ 6h - 18h, tần suất 15 - 40 phút/lượt.

1.jpg
Xe buýt đón khách, hoạt động trên đường Hà Nội.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm Tết, như mùng 1 Tết (17/2) vận hành 2.381 lượt xe, từ 10h - 18h, tần suất 20 - 40 phút/lượt; mùng 2 Tết (18-2) vận hành 3.509 lượt xe, từ 8h - 19h, tần suất 20 - 40 phút/lượt.

Mùng 3 Tết (19-2) vận hành 4.745 lượt xe, từ 6h - 20h, tần suất 15 - 40 phút/lượt; mùng 4 Tết (20-2) vận hành 5.810 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 15 - 40 phút/lượt; mùng 5 Tết (21-2) vận hành 7.524 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 10 - 30 phút/lượt; mùng 6 Tết (22-2) vận hành 8.432 lượt xe, từ 5h - 22h30, tần suất 10 - 30 phút/lượt.

Với lượng xe buýt được huy động trong dịp này, đại diện Transerco cho biết, căn cứ vào biểu đồ trên, tổng sản lượng xe cần huy động để vận hành trong 9 ngày Tết dự khoảng 49.800 lượt xe.

Từ ngày 23/2 (mùng 7 Tết) trở đi, các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ như ngày thường.

Anh Trọng
#xe bus #transerco #tết 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục