Huy động gần 50.000 lượt xe buýt phục vụ dịp Tết Nguyên đán

TPO - Ngày 11/2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa ra kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong dịp này, Transerco dự kiến vận hành gần 50.000 lượt xe buýt phục vụ hành khách.

Transerco cho biết, trong thời gian từ ngày 14 đến 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), hoạt động của xe buýt Hà Nội được điều chỉnh theo biểu đồ ngày Tết.

Cụ thể, từ ngày 27 tháng chạp (14/2), số lượng xe buýt được huy động là 7.536 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 10 - 30 phút/lượt; ngày 28 tháng Chạp (15/2) vận hành 6.369 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 15 - 40 phút/lượt. Ngày 29 tháng Chạp (16/2) vận hành 3.553 lượt xe, từ 6h - 18h, tần suất 15 - 40 phút/lượt.

Xe buýt đón khách, hoạt động trên đường Hà Nội.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm Tết, như mùng 1 Tết (17/2) vận hành 2.381 lượt xe, từ 10h - 18h, tần suất 20 - 40 phút/lượt; mùng 2 Tết (18-2) vận hành 3.509 lượt xe, từ 8h - 19h, tần suất 20 - 40 phút/lượt.

Mùng 3 Tết (19-2) vận hành 4.745 lượt xe, từ 6h - 20h, tần suất 15 - 40 phút/lượt; mùng 4 Tết (20-2) vận hành 5.810 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 15 - 40 phút/lượt; mùng 5 Tết (21-2) vận hành 7.524 lượt xe, từ 5h - 21h, tần suất 10 - 30 phút/lượt; mùng 6 Tết (22-2) vận hành 8.432 lượt xe, từ 5h - 22h30, tần suất 10 - 30 phút/lượt.

Với lượng xe buýt được huy động trong dịp này, đại diện Transerco cho biết, căn cứ vào biểu đồ trên, tổng sản lượng xe cần huy động để vận hành trong 9 ngày Tết dự khoảng 49.800 lượt xe.

Từ ngày 23/2 (mùng 7 Tết) trở đi, các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ như ngày thường.