Xã hội

Bắc Ninh có 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Bắc Ninh có 21 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và anh Trần Văn Đăng – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX và đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị nhất trí biểu quyết 100% về danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó có 21 người được giới thiệu ứng cử, không có người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp: nữ 13 người, người dân tộc thiểu số 1 người, người ngoài đảng 4 người, người trẻ tuổi 8 người, người tái cử 4 người.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh bàn giao danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Ninh, đáng chú ý có bà Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; anh Trần Văn Đăng – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đồng thời, hội nghị nhất trí 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó nữ có 68 người, người ngoài đảng có 25 người, tái cử 46 người.

Nguyễn Thắng
#Ứng cử đại biểu Quốc hội Bắc Ninh #Danh sách ứng cử viên Quốc hội #Chọn lựa đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh #Tiêu chuẩn ứng cử viên #Cơ cấu ứng cử đa dạng #Quy trình hiệp thương bầu cử #Chuẩn bị bầu cử tỉnh Bắc Ninh

