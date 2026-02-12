Hầm Đèo Cả ùn ứ do lượng người từ phía Nam về quê ăn Tết tăng mạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc khiến khu vực hầm Đèo Cả, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ngày 12/2, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc qua địa bàn đang tăng cao, nhiều thời điểm xảy ra tình trạng quá tải. Đặc biệt, khu vực hầm Đèo Cả ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ do lượng xe tập trung lớn, di chuyển chậm, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

z7527166682509-bf1fe6ec5789a3f31f544483ee6a9ae7.jpg
Do mật độ phương tiện tăng cao nên quốc lộ 1 đoạn qua hầm Đèo Cả bị ùn tắc.

Theo lãnh đạo đơn vị, nguyên nhân chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê đón Tết, khiến mật độ giao thông tăng đột biến so với ngày thường. Trước tình hình này, lực lượng CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn tài xế di chuyển an toàn. Bên cạnh việc ưu tiên cho các phương tiện qua hầm, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn một số xe đi vòng qua đèo Cả nhằm giảm áp lực, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Hầm Đèo Cả là công trình hầm đường bộ xuyên núi trên Quốc lộ 1, nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Trung, góp phần thay thế tuyến đèo Cả cũ quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông và nâng cao an toàn cho người dân.

