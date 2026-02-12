Đường từ TPHCM về các tỉnh miền Tây ùn tắc từ sáng đến trưa 25 tháng Chạp

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 12/2 (25 tháng Chạp), giao thông trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), đoạn từ vòng xoay nút giao An Lạc đến nút giao đường Hưng Nhơn, phương tiện bắt đầu đông đúc. Càng về trưa, mật độ xe càng tăng cao, đặc biệt là xe hai bánh, xe ô tô cá nhân và xe khách giường nằm.
Anh Nguyễn Văn Tấn (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết đã mất gần 30 phút để đi qua đoạn chưa đầy 1 km. “Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe nhưng không ngờ mới 10 giờ sáng đã ùn ứ như vậy. Xe nhích từng chút, có lúc đứng yên luôn”, anh nói.
Tương tự, một tài xế xe khách chạy tuyến TPHCM - Vĩnh Long cho biết tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và ngày càng kéo dài.
“Mỗi năm cứ cận Tết là kẹt. Đoạn đường dẫn vào cao tốc là chậm nhất, phải xếp hàng di chuyển hơn 30 phút mới vào được cao tốc. Xe cộ đông đúc nên việc đi lại trên cao tốc cũng rất chậm chạp”, ông Chín - tài xế chia sẻ.
Chị Trần Thị Hằng (ngụ phường An Lạc) cho biết dù không về quê nhưng cũng bị ảnh hưởng khi di chuyển qua khu vực này.“Tôi chỉ đi mua sắm chút đồ đạc mà mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Đường nào cũng đông, xe nối đuôi nhau”, chị Hằng nói.
Đến hơn 10 giờ 30 cùng ngày, tình hình giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Theo dự báo, tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ TPHCM sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới khi vào cao điểm người dân rời TPHCM về quê đón Tết Nguyên đán.
Trong khi cửa ngõ phía tây TPHCM “nóng” lên vì dòng xe đổ dồn về miền Tây, thì tại khu vực phía Đông, giao thông lại ghi nhận diễn biến trái ngược. Theo ghi nhận của PV vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (25 tháng Chạp), tại nút giao An Phú, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và trục Mai Chí Thọ, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn tắc kéo dài. Dòng xe di chuyển liên tục, khác với cảnh đông nghẹt từng xuất hiện vào giờ cao điểm sáng hôm qua (24 tháng Chạp).