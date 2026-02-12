Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỏ cao lanh tại Huế bị khai thác vượt phạm vi cấp phép, thiệt hại hơn 9 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hoạt động khai thác cao lanh vượt phạm vi được cấp phép tại mỏ La Dứt (xã A Lưới 1, Huế), với diện tích vi phạm hơn 11.200m2, trị giá khoáng sản hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 12/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Các đối tượng bị bắt gồm Trần Hải Sinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera, Huế); Nguyễn Văn Phú (SN 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ cao lanh La Dứt). Cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định.

Ba đối tượng Sinh, Phú, Lĩnh bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP. Huế) có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Mỏ cao lanh này do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này có trụ sở tại số 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP. Huế, do ông Cao Văn Minh (SN 1976, trú tại TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật và được cấp phép khai thác mỏ La Dứt.

Tuy nhiên, sau đó Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới và phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích cho phép.

Cơ quan điều tra xác định diện tích khai thác trái phép là 11.209m2, tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng. Số cao lanh khai thác ngoài phạm vi cấp phép sau đó được vận chuyển về nhà máy chế biến, rồi bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Ngọc Văn
