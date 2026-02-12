Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những loại hoa nhìn như cành củi khô 'cạnh tranh' với đào, quất

Thu Hiền

TPO - Mộc lan, tuyết mai, thanh liễu xuất hiện ở thị trường hoa Tết ở Nghệ An khiến nhiều người mê mẩn trước vẻ đẹp của các loài hoa này.

Video: Những loài hoa nhìn như cành củi khô 'cạnh tranh' với đào, quất.
9.jpg
Mộc lan﻿ là loài cây thân gỗ, gồm một thân chính và nhiều cành con có sẵn nụ hoa. Khi chưa ra hoa, cây là các cành khẳng khiu như những cành củi khô. Khi hoa nở sẽ cho bông to, cánh dày.
tp-5.jpg
Hoa mộc lan thường có hai loại, là màu trắng pha chút tím hồng và tím hồng hoàn toàn.
tp-3.jpg
Năm nay, anh Võ Xuân Trường (sinh năm 1991, trú ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) nhập hơn 70 cành hoa mộc lan từ Trung Quốc về bán Tết. “Đây là năm thứ hai tôi đưa mộc lan về bán Tết. Một cành mộc lan có giá bán dao động từ 2,5 triệu đồng đến khoảng 10 triệu đồng/cành tùy vào kích thước. Dù mới bán được vài ba ngày nhưng tôi đã bán được hơn một nửa số hoa mộc lan”, anh Trường chia sẻ.
tp-7.jpg
Một cành mộc lan được niêm yết giá.
tp-10.jpg
Theo anh Trường, mộc lan nên để ở nơi có ánh sáng, không cần tưới nước nhiều, đến đúng Tết cây sẽ nở hoa chi chít. Từ khi mộc lan có nụ đến khi nở là một tháng. Khi hoa đã nở vẫn rất bền, có thể chơi đến rằm tháng Giêng.
tp-21.jpg
Bên cạnh mộc lan, thanh liễu﻿ cũng được nhiều người nhập về bán và nhanh chóng hết hàng. Chị Trà Giang, chủ một điểm bán hoa ở phường Thành Vinh, cho hay, thanh liễu năm nay bán chạy tới nỗi nhập hàng liên tục vẫn không đủ bán. Tuy nhiên, chị vẫn hạn chế nhập quá nhiều do lo sợ cận Tết nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi.
tp-19.jpg
tp-20.jpg
Theo người bán, năm nay lượng khách tìm mua thanh liễu tăng rõ rệt so với những năm trước. Có thời điểm, hàng vừa bày ra đã bán gần hết, phải liên tục nhập thêm. Thanh liễu với nhiều màu sắc đẹp mắt như đỏ, vàng, cam... có giá 70.000 đồng/bó.
tp-18.jpg
“Năm nào tôi cũng mua vài bó thanh liễu để cắm phòng khách, bàn làm việc ngày Tết. Thanh liễu đáp ứng được cả hai yếu tố: chỉ cần thay nước đều, cành hoa có thể tươi trong nhiều ngày, thậm chí nở dần từ nụ, tạo cảm giác “có lộc” đầu năm”, anh Nguyễn Văn Huấn (trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
tp-17.jpg
Ngoài ra, tuyết mai﻿ cũng là mặt hàng hút khách cận Tết.
tp-22.jpg
tp-15.jpg
Tuyết mai thu hút người mua bởi vẻ đẹp tinh khôi, những cánh hoa nhỏ li ti phủ trắng như tuyết, gợi cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Tuyết mai có giá bán 120.000 - 180.000 đồng/bó.
Thu Hiền
