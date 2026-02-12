Những loại hoa nhìn như cành củi khô 'cạnh tranh' với đào, quất

TPO - Mộc lan, tuyết mai, thanh liễu xuất hiện ở thị trường hoa Tết ở Nghệ An khiến nhiều người mê mẩn trước vẻ đẹp của các loài hoa này.
Theo người bán, năm nay lượng khách tìm mua thanh liễu tăng rõ rệt so với những năm trước. Có thời điểm, hàng vừa bày ra đã bán gần hết, phải liên tục nhập thêm. Thanh liễu với nhiều màu sắc đẹp mắt như đỏ, vàng, cam... có giá 70.000 đồng/bó.
Tuyết mai thu hút người mua bởi vẻ đẹp tinh khôi, những cánh hoa nhỏ li ti phủ trắng như tuyết, gợi cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Tuyết mai có giá bán 120.000 - 180.000 đồng/bó.