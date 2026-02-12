Những loại hoa nhìn như cành củi khô 'cạnh tranh' với đào, quất

TPO - Mộc lan, tuyết mai, thanh liễu xuất hiện ở thị trường hoa Tết ở Nghệ An khiến nhiều người mê mẩn trước vẻ đẹp của các loài hoa này.