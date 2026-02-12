'Nắng bụi, mưa lầy' trên đường Nguyễn Tuân: Đẩy nhanh tiến độ, gỡ 'khổ' cho dân

TPO - Song song với việc yêu cầu nhà thầu khắc phục các tồn tại về rào chắn và bùn đất, quận Thanh Xuân đang quyết liệt tháo gỡ mặt bằng để sớm hoàn thiện cải tạo tuyến đường Nguyễn Tuân.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân, nối hai trục xuyên tâm lớn phía Tây Nam Thủ đô là Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương được khởi công từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, sau khi phần lớn mặt bằng được bàn giao, công tác thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đang gây ra nhiều phiền toái cho các phương tiện lưu thông và người dân sống trên tuyến đường.

Việc thi công đào đường rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 khiến cho đời sống sinh hoạt, buôn bán, di chuyển của các hộ dân trên đường Nguyễn Tuân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, bùn đất từ quá trình đào xới hệ thống thoát nước đổ tràn lan ra mặt đường. Tại nhiều khu vực, nhà thầu đào xới lòng đường nhưng không có biện pháp che chắn, thiếu biển cảnh báo nguy hiểm, vật liệu xây dựng để tràn ra đường gây cản trở các phương tiện di chuyển làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Sống ngay sát công trường, anh Văn Hải, một cư dân khu vực ngao ngán chia sẻ: "Bùn đất ngổn ngang trước cửa nhà suốt nhiều tuần qua. Mỗi khi ra vào, chúng tôi phải dùng ván gỗ bắc tạm qua rãnh sâu như đi trên cầu khỉ. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa hay nồm ẩm thì lầy lội như ruộng cày, rất khổ sở".

Do tuyến phố tập trung mật độ chung cư dày đặc, gần các trường phổ thông và đại học nên lưu lượng người qua lại luôn đông đúc. Tình trạng mặt đường trơn trượt đã dẫn đến cảnh tượng nhiều phụ huynh phải cõng con nhỏ tới trường vì sợ trẻ trượt ngã hoặc lấm bẩn quần áo.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, dự án kéo dài đã làm hoạt động kinh doanh trên tuyến phố bị đình trệ. Một tiểu thương trên tuyến đường này cho biết: "Việc thi công ì ạch cả năm trời khiến lượng khách quen giảm đi một nửa vì họ ngại vào phố ùn tắc, bụi bẩn. Trong khi đó, mỗi tháng tôi vẫn phải đóng 20 triệu đồng tiền thuê mặt bằng. Tôi đang cố gắng cầm cự qua Tết, nếu tình hình tới đây không cải thiện, tôi buộc phải trả mặt bằng".

Ông Đỗ Quang Dương, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho biết, dự án vẫn còn vướng mắc cục bộ trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cụ thể, tại địa chỉ số 35A Nguyễn Tuân hiện còn 6 hộ gia đình thuộc nhà tập thể 2 tầng chưa đồng thuận bàn giao. Dù giá đền bù đã được phê duyệt và niêm yết công khai, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tuyên truyền, đối thoại trực tiếp. Trong trường hợp các hộ vẫn không đồng thuận, phường sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Về phía công tác tổ chức thi công, đối với những đoạn đã có mặt bằng sạch, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp". Mục tiêu cao nhất là hoàn thành cơ bản phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết thêm, đơn vị đang nỗ lực hết sức để đưa tuyến đường về đích đúng hạn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đồng thời, phường sẽ thực hiện kiểm tra quá trình tổ chức thi công của nhà thầu nhằm đảm bảo các quy chuẩn về an toàn và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân dọc tuyến.