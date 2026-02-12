Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức đưa vào vận hành

TPO - Sau 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông) giai đoạn 2021-2025, chính thức được đưa vào khai thác từ ngày hôm nay 12/2.

Ngày 12/2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) thông tin về việc thông xe vận hành khai thác toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kể từ 11h ngày 12/2, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Ban Quản lý dự án 2, dự án đã được Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu Nhà nước chấp thuận nghiệm thu đoạn tuyến chính từ Km 1050+00 (Km 127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến Km 1138+00 (tiếp giáp Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn). Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức đưa vào vận hành từ ngày hôm nay 12/2

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 cho hay, dự án có quy mô thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc cấp 120, tốc độ 120km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện tại có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

“Sau khi được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, chấp thuận những vấn đề liên quan, tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn từ Km1050 đến Km1138+00 sẽ được chính thức đưa vào vận hành khai thác từ lúc 11h ngày 12/2”, đại diện Ban Quản lý dự án 2 thông tin.

Trước mắt tuyến chưa tổ chức thu phí. Trên đoạn tuyến hiện có một trạm thu phí tại Km1050+600, đây là trạm tạm phục vụ việc thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tại các đoạn đường bình thường, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe chở khách ≤29 chỗ; 80 km/h đối với tất cả xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50 km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m) nằm ở bên phải theo chiều đi qua các nút giao trên tuyến nút giao Km1051+594, nút giao với Tỉnh lộ 624B, nút giao Quốc lộ 24, nút giao Sa Huỳnh và nút giao Hoài Nhơn tiếp tục di chuyển đến cuối tuyến và đi vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ngược lại, các phương tiện tham gia giao thông đi trên tuyến chính đường cao tốc theo chiều Nam - Bắc đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m), nằm ở bên phải theo chiều đi (chiều Nam - Bắc), qua các nút giao trên tuyến như nút giao Hoài Nhơn (ra Quốc lộ 1A), nút giao Sa Huỳnh, nút giao Quốc lộ 24, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao Nghĩa Giang tiếp tục di chuyển đến đầu tuyến và đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bao gồm hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh toàn dự án.

Ban Quản lý dự án 2 đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền 2 địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các sự cố trên cao tốc.

Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) có chiều dài 610m, là công trình cầu lớn nhất dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trước mắt tuyến chưa tổ chức thu phí.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.