Xã hội

Google News

Đào, mai bung nở rộ sớm, tiểu thương ‘cắn răng’ chặt bỏ cành

Phạm Trường

TPO - Sức tiêu thụ hoa đào, mai giảm so với các năm cùng với cây cảnh nở rộ hoa sớm khiến nhiều tiểu thương “cắn răng” chặt bỏ cành để mang về trồng lại.

tp-1.jpg
Ngày 11/2, (24 tháng Chạp), chợ hoa xuân ở các tuyến đường trung tâm ở tỉnh Thanh Hóa﻿ ảm đạm, vắng bóng người mua đào, quất cảnh.
tp-14.jpg
Vắng khách mua hàng cùng với thời tiết nắng ấm dần làm đào, mai và các loại hoa kiểng nở sớm hơn khiến nhiều tiểu thương lo lắng.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
tp-8.jpg
"Tôi buôn hơn 100 gốc nhưng đến thời điểm này mới bán được 20 gốc, còn lại phải cắt bỏ đem về vườn trồng lại vì hoa nở sớm quá. Bao năm buôn đào Tết nhưng chưa có năm nào ảm đạm như vậy", anh Lê Văn Khương cho hay.
tp-6.jpg
Những gốc đào cổ thụ﻿ cũng bung nở rộ sớm trước Tết khiến ít người ghé mua.
tp-16.jpg
Tiểu thương buồn bã vì vắng khách, đào nở nguy cơ thất thu.
tp-19.jpg
Một số người bán vớt vát gỡ vốn.
tp-111.jpg
tp-17.jpg
tp-4.jpg
Người buôn đào tiếc công chăm sóc, phải nhặt bỏ các cánh hoa nhằm vớt vát lại ít cây bán cho khách. Với cây đã nở hết nụ đành chặt bỏ, vứt bên hè phố, cạnh thùng rác.
tp-9.jpg
Theo các tiểu thương, không chỉ hoa nở sớm, vắng khách mua, năm nay giá thuê mặt bằng cũng cao khiến nhiều người thua lỗ nặng. "Mặt bằng các năm chỉ 2-3 triệu đồng nhưng năm nay mỗi gian thuê đã 6-8 triệu đồng. Không bán được cây coi như mất trắng", anh Nguyễn Văn Duẩn (36 tuổi), ngụ phường Quảng Phú cho hay.
tp-21.jpg
Không chỉ đào mà các vị trí bán mai, hoa kiểng khác cũng vắng khách, hoa nở rộ trước Tết khiến tiểu thương "ngậm đắng".
Phạm Trường
