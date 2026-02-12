Đào, mai bung nở rộ sớm, tiểu thương ‘cắn răng’ chặt bỏ cành

TPO - Sức tiêu thụ hoa đào, mai giảm so với các năm cùng với cây cảnh nở rộ hoa sớm khiến nhiều tiểu thương “cắn răng” chặt bỏ cành để mang về trồng lại.
"Tôi buôn hơn 100 gốc nhưng đến thời điểm này mới bán được 20 gốc, còn lại phải cắt bỏ đem về vườn trồng lại vì hoa nở sớm quá. Bao năm buôn đào Tết nhưng chưa có năm nào ảm đạm như vậy", anh Lê Văn Khương cho hay.
Người buôn đào tiếc công chăm sóc, phải nhặt bỏ các cánh hoa nhằm vớt vát lại ít cây bán cho khách. Với cây đã nở hết nụ đành chặt bỏ, vứt bên hè phố, cạnh thùng rác.