Cận cảnh linh vật ngựa vàng ở Hải Phòng

TPO - Sau nhiều năm vắng bóng linh vật, những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa vàng phi nước đại mạnh mẽ xuất hiện ở vườn hoa trước quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, thu hút người dân tới xem, check-in.