Xã hội

Google News

Cận cảnh linh vật ngựa vàng ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau nhiều năm vắng bóng linh vật, những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa vàng phi nước đại mạnh mẽ xuất hiện ở vườn hoa trước quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, thu hút người dân tới xem, check-in.

tp-vuon-hoa-1.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hải Phòng﻿, Công ty CP công viên, cây xanh thành phố đã trang trí đường hoa, tạo cảnh quan rực rỡ phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
tp-vuon-hoa-9.jpg
Trong ngày 10/2, công nhân Công ty CP công viên cây xanh Hải Phòng hoàn thiện những hạng mục trang trí với nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ.
tp-vuon-hoa-8.jpg
tp-vuon-hoa-11.jpg
tp-vuon-hoa-7.jpg
Dọc hàng dừa cảnh được điểm thêm những loại hoa tạo hình khối với đa sắc màu. Ngay từ khi vườn hoa đang được trang trí, nhiều người dân Hải Phòng đã tới xem, check-in, lan truyền hình ảnh trên mạng xã hội.
linhvat2.jpg
Điểm nhấn của vườn hoa là tạo hình linh vật ngựa vàng phi nước đại mạnh mẽ, được đặt ở trung tâm vườn hoa. Dưới chân ngựa được tạo hình đồng tiền, vàng, tượng trưng cho khát vọng năm mới phát tài, phát lộc.
tp-vuon-hoa-17.jpg
tp-vuon-hoa-18.jpg
Dọc vườn hoa, công nhân cũng tạo hình 3 linh vật ngựa nhí đều có chung sắc thái vui tươi, trẻ trung. Xung quanh các linh vật được trang trí nhiều loài hoa sặc sỡ.
tp-vuon-hoa-12.jpg
Chị Dung (ở phường An Biên) cho biết, linh vật xuất hiện ở vườn hoa trước quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố sau nhiều năm vắng bóng. Do đó, khi hình ảnh xuất hiện trên mạng, chị cùng bạn tới xem, chụp ảnh lưu niệm.
tp-vuon-hoa-2.jpg
tp-vuon-hoa-3.jpg
Nhìn từ trên cao, cây và hoa tạo thành những hình khối đẹp. Ở giữa vườn hoa là lối đi cho người dân, du khách tham quan.
dsc00654.jpg
Tạo hình chiếc xe chở hoa đủ sắc màu, là một trong những điểm check-in cho người dân, du khách. Ở khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, thành phố đang gấp rút dựng sân khấu, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" diễn ra đêm giao thừa.
Nguyễn Hoàn
