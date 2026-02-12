Cận cảnh linh vật ngựa vàng ở Hải Phòng

TPO - Sau nhiều năm vắng bóng linh vật, những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa vàng phi nước đại mạnh mẽ xuất hiện ở vườn hoa trước quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, thu hút người dân tới xem, check-in.
Dọc hàng dừa cảnh được điểm thêm những loại hoa tạo hình khối với đa sắc màu. Ngay từ khi vườn hoa đang được trang trí, nhiều người dân Hải Phòng đã tới xem, check-in, lan truyền hình ảnh trên mạng xã hội.
Dọc vườn hoa, công nhân cũng tạo hình 3 linh vật ngựa nhí đều có chung sắc thái vui tươi, trẻ trung. Xung quanh các linh vật được trang trí nhiều loài hoa sặc sỡ.
Nhìn từ trên cao, cây và hoa tạo thành những hình khối đẹp. Ở giữa vườn hoa là lối đi cho người dân, du khách tham quan.