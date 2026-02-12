Thủ tướng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

TPO - Sáng 12/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Sáng 12/2, lễ viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) Đoàn Duy Thành được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Minh Châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang. Ảnh: Minh Châu.

Ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Minh Châu.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào kính viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm dẫn đầu vào kính viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Minh Châu.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn vào viếng.

Các đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và nhiều bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, địa phương đã vào viếng kính viếng ông Đoàn Duy Thành.

Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Minh Châu.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút ngày 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành, tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng (bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15/9/1929; quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ) - nay là xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông Đoàn Duy Thành đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định tổ chức lễ tang ông Đoàn Duy Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 người, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Linh cữu ông Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ đến 9 giờ, ngày 12/2/2026 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 12/2/2026. Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 13/02/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.